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Händler geschockt über GTA-6-Vorbestellungen

Zwei Figuren mit Waffen stehen vor einem Oldtimer bei Sonnenuntergang, im Hintergrund Hafenkräne.
© Rockstar Games
Am vergangenen Freitag sind Vorbestellungen für das heiß ersehnte "Grand Theft Auto 6" gestartet. Dabei meldet der Handel, dass das Spiel die größten Blockbuster klar übertrifft.
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Seit 13 Jahren warten "GTA"-Fans auf einen Nachfolger. Doch am 19. November 2026 erscheint "Grand Theft Auto 6" für Playstation 5 und Xbox Series X/S, und der Vorverkauf hat schon am vergangenen Freitag begonnen. Nun berichten die ersten Händler über die Verkaufszahlen.

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Entwickler Rockstar Games und Mutterkonzern Take-Two erwarten Rekordverkäufe. Bisher haben sie keine Zahlen über die Vorbestellungen veröffentlicht. Jedoch melden erste Händler, dass der Start rekordverdächtig sei.

Keine Chance für "EA Sports FC" und "Call of Duty"

Der französische Onlinehändler Cdiscount teilt mit, dass innerhalb der ersten 24 Stunden sechsmal so viele Vorbestellungen registriert worden sind wie während eines kompletten üblichen Vorverkaufszeitraums für Blockbuster-Reihen wie "EA Sports FC" oder "Call of Duty".

Wie unter anderem "Rockstar Magazine" berichtet, stieg zur selben Zeit der Onlineverkehr im Gamingbereich der Website auf das 18-Fache des Normalwerts.

Zwei Bildschirme zeigen Szenen und das Logo von Grand Theft Auto 6, daneben liegt ein Gamecontroller.
© APA/AFP/CHRIS DELMAS

Die Zahlen kommen nur von vereinzelten Verkäufern und erlauben keine Rückschlüsse über den weltweiten Markt. Aber die Anzeichen passen zu den Erwartungen. Mehrere Händler berichten über besonders hohe Nachfragen, und Analysten vermuten seit Wochen, dass "GTA 6" sämtliche Rekorde brechen wird.

Einige Kritikpunkte

Jedoch sorgen einige Entscheidungen von Rockstar Games und Take-Two für Kopfschütteln. Der Preis und das Vertriebsmodell sorgen online für heftige Diskussionen. Unter anderem kritisieren Spieler, dass bei der 80 Euro teuren Standardversion viele Inhalte nicht vorhanden sind und nur in der 100 Euro teuren Ultimate Edition angeboten werden.

Zwei Personen stehen vor einem grünen Auto mit Palmen und Hochhäusern im Hintergrund, GTA 6.
© Rockstar Games

Zusätzlich wird auf eine klassische Disc verzichtet. In der Box-Version liegt nur ein Download-Code. Trotzdem scheinen diese Kritikpunkte die Vorfreude nicht zu schmälern.

Ein Flugzeug fliegt über ein großes, beleuchtetes "VICE CITY"-Schild bei Sonnenuntergang.
© Rockstar Games

"GTA 6" erscheint am 19. November 2026 für Playstation 5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version hat Rockstar bisher nicht angekündigt. Rockstar Games bringt die PC-Version ihrer Spiele meistens später auf den Markt.

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