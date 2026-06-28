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Erste Leaks

Bekommt das neue iPhone 18 eine Mega-Kamera?

Ein Handy mit Apple-Logo liegt vor einem Bildschirm mit Börsengrafik im Hintergrund.
© EPA
Die Gerüchte rund um das neue iPhone 18 sorgen derzeit für Diskussionen. Scheinbar soll das Pro-Modell eine verbesserte Kamera erhalten.
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Laut dem zuverlässigen geleakten Leaker "Setsuna Digital" hat Apple die Hauptkamera des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max weiterentwickelt und verbessert. Vergleichswerte mit Dummys zeigen ein größeres Kameramodul. Zusätzlich soll das Gehäuse um rund zwei Millimeter dicker werden.

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Als möglicher Grund wird eine eingebaute variable Blende, die mehr Einfluss auf Schärfentiefe und Lichteinfall bieten soll, vermutet. Ebenfalls soll die Kamera einen neuen 48-Megapixel-Sensor erhalten. Weiterhin bleibt offen, ob Apple einen größeren Bildsensor einbauen wird.

Achtung vor falschen Leaks

Seit Jahren kursieren in den sozialen Medien angeblich Bilder von zukünftigen iPhone-Modellen. Auch beim iPhone 18 verbreiten sich immer wieder vermeintliche Leaks. Mehrere Aufnahmen basieren auf bearbeiteten Bildern von älteren Modellen. Zum Beispiel entfernte "AppleLeaker" bei einem seiner Postings über das iPhone 17 Pro per Bildbearbeitung die dritte Kamera.

Solche Meldungen sind erlaubt, wenn sie klar gekennzeichnet werden. Die Probleme treten auf, wenn diese als echte Leaks verbreitet werden. Hinzu kommen moderne KI-Tools, die das Erkennen von Fälschungen zusätzlich erschweren.

Keine offiziellen Berichte

Branchen-intern wird trotz zweifelhafter Bilder von einem neuen Kamera-Layout ausgegangen. Laut Gerüchten könnte Apple beim iPhone 18 Elemente des iPhone 17 Pro übernehmen, wodurch das Basismodell optisch näher an die Pro-Reihe rücken würde. Ähnliche Schritte ging der Tech-Riese bei früheren Generationen.

Wie der Kamerabalken beim neuen iPhone ausschauen wird, bleibt weiterhin offen. Die Hinweise auf eine stärkere Kamera werden immer deutlicher. Jedoch stammen bisherige Informationen ausschließlich aus Leaks und Berichten von Apple-Zulieferern. Der Hersteller selbst schweigt.

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