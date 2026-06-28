So machen Sie WhatsApp sicherer

Die Nutzung von WhatsApp ist weit verbreitet, doch der Dienst steht wegen des Umgangs mit Nutzerdaten regelmäßig in der Kritik. Mit gezielten Einstellungen lässt sich der Messenger sicherer machen.

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WhatsApp verzeichnet weltweit 3,5 Milliarden Nutzer, steht jedoch aufgrund seiner Zugehörigkeit zum Meta-Konzern, der als große Datenkrake gilt, immer wieder in der Kritik. Aktuell sorgt ein Vorfall für Aufregung, bei dem Forscher Handynummern und Profildaten abrufen konnten. Meta-Sprecher wiesen den Begriff Datenleck zurück und erklärten gegenüber dem Portal "Chip.de": "Die Bezeichnung Datenleck ist irreführend. Die Forscher haben keine Konten gehackt oder auf nicht-öffentliche Informationen zugegriffen. Es gab auch kein Leck personenbezogener Daten. Die Forscher haben mögliche Zahlenkombinationen generiert und überprüft, welche davon bei WhatsApp registriert waren. So konnten sie Informationen einsehen, die Nutzer öffentlich zugänglich gemacht hatten."

Sichtbarkeit der Daten

Da die Metadaten in WhatsApp – im Gegensatz zu den Chats selbst – nicht verschlüsselt sind, können unter anderem Profilbilder, Infotexte sowie verbundene Geräte für Unbefugte einsehbar sein. Experten raten dazu, die Privatsphäre-Einstellungen unter "Datenschutz" anzupassen. Die Sichtbarkeit von Profilbild und "Info" sollte idealerweise auf "Meine Kontakte" oder gar "Niemand" gestellt werden. Die Einstellung "Alle" sollte hingegen dringend vermieden werden.

Wichtige Sicherheitstipps

Neben der Sichtbarkeit der Daten gibt es weitere empfohlene Sicherheitsmaßnahmen, um den Messenger datensparsamer zu nutzen: