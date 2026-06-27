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Grüner Punkt

Profilbild-Änderung bei WhatsApp: Das steckt dahinter

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© getty/whatsapp
WhatsApp plant eine optische Änderung.
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Der beliebte Messenger WhatsApp experimentiert in seiner aktuellen Beta-Version für Android-Geräte mit einer visuellen Neuerung. Wie das Portal "WaBetaInfo" berichtet, taucht bei ausgewählten Testern – unter anderem in Testmärkten wie Deutschland und den USA – ein grüner Punkt auf dem Profilfoto eines Kontakts auf, sobald dieser aktiv ist. Bisher wurde der Online-Status nur durch einen schriftlichen Hinweis unter dem Namen eingeblendet. Die neue optische Lösung soll die User Experience nun deutlich verbessern.

Status künftig schneller erfassbar

Aktuell ist diese Neuerung auf den Bereich der Chat-Informationen beschränkt. Öffnen Nutzer dort das Profil eines aktiven Gesprächspartners, signalisiert der grüne Punkt sofort dessen Anwesenheit. Laut Entwicklungsdetails plant der Dienst zudem eine umfassendere Neugestaltung des Kontaktbereichs. Zukünftig soll die Anzeige des Online-Status eine zentrale Rolle in der gesamten App-Struktur einnehmen. Die aktuelle Integration in das Info-Menü ist demnach als erster Schritt zu verstehen, um das Design auf Android- und iOS-Geräten zu vereinheitlichen.

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So bleibt Privatsphäre geschützt

Trotz der Neuerungen orientiert sich die Anzeige strikt an den bereits bestehenden Privatsphäre-Einstellungen der Nutzer. Wer den eigenen Online-Status vor anderen verbirgt, wird auch weiterhin nicht als aktiv markiert. Da sich das Feature derzeit noch in einer frühen Testphase befindet, ist ein flächendeckender Rollout für alle Betriebssysteme noch nicht terminiert.

Anleitung zum Verbergen

Wer keine Lust auf die Anzeige hat, kann seinen Online-Status über die App-Einstellungen verbergen. Auf dem iPhone (iOS) öffnet man die Einstellungen, wählt den Punkt "Datenschutz" und tippt auf "Zuletzt online/Online". Unter "Wer kann sehen, wann ich zuletzt online war" wählt man "Niemand" und bei der Sichtbarkeit des Online-Status die Option "Wie bei 'Zuletzt online'". Bei Android-Geräten tippt man oben rechts auf das Menü (drei Punkte), geht auf "Einstellungen" und "Datenschutz". Auch hier wählt man unter "Zuletzt online/Online" jeweils "Niemand" und übernimmt die Einstellung für den aktuellen Status.

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