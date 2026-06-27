Das ändert sich für Autofahrer beim Urlaub

Wer bald mit dem Auto in den Süden aufbrechen will, muss aufpassen. In beliebten italienischen Städten gelten für ältere Diesel künftig strenge Fahrverbote, bei Verstößen drohen saftige Strafen.

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Reisende müssen sich ab Donnerstag, 1. Oktober 2026, endgültig auf neue Regelungen und Fahrverbote im Süden einstellen. Eigentlich sollten die Beschränkungen für ältere Diesel in einigen Regionen Norditaliens längst gelten. Doch laut ADAC handelte es sich bei der Verschiebung durch die Regierung auf heuer um einen rein formalen Akt. Von dem kommenden Diesel-Aus in Städten mit über 100.000 Einwohnern sind vor allem Fahrzeuge der Baujahre 2009 bis 2015 betroffen, die der Euro-5-Norm entsprechen. Ursprünglich war die Regelung sogar schon für kleinere Städte ab 30.000 Einwohnern vorgesehen.

Neue Regeln für den Urlaub

Das Diesel-Verbot trifft beliebte Urlaubsziele in den vier Regionen Piemont, Lombardei, Emilia-Romagna und Venetien. Dazu zählen bekannte Städte wie Mailand, Turin, Venedig, Brescia, Monza, Bergamo und Verona. Der zeitliche Fahrplan steht dabei bereits fest:

Ab Donnerstag, 1. Oktober 2026, gilt ein Verbot für Pkw mit Diesel Euro 5.

Ab Freitag, 1. Oktober 2027, wird das Verbot auf bestimmte Nutzfahrzeuge wie Kleinbusse, Transporter und Lieferwagen ausgeweitet.

Ab Sonntag, 1. Oktober 2028, fallen schließlich auch die übrigen Fahrzeugklassen, wie zum Beispiel schwere Busse und Lkw, unter die Sperre.

So unterscheiden sich die Regionen

Da es keine einheitlichen Regelungen gibt, kann jede Region die genauen Spielregeln selbst festlegen. Autofahrer sollten daher dringend auf die Beschilderung vor Ort achten. In der Lombardei gelten dauerhaft wirksame Fahrverbote von Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 19:30 Uhr, wobei Feiertage ausgenommen sind. In der Emilia-Romagna sowie in Venetien – beispielsweise in Verona oder Padua – beschränken sich die Dieselverbote auf das Winterhalbjahr von Oktober bis Ende April. Sie gelten dann montags bis freitags von 8:30 bis 18:30 Uhr und zusätzlich an einigen ökologischen Sonntagen. Bei Smogalarm kann die Emilia-Romagna die Maßnahmen auch noch weiter ausweiten. Das Piemont reserviert das Winterhalbjahr ebenfalls für Fahrverbote von Montag bis Freitag zwischen 8:30 und 18:30 Uhr.

Saftige Strafen bei einem Verstoß

Wer sich mit einem älteren Diesel nicht an die lokalen Vorschriften hält, riskiert ein Bußgeld von 168 Euro. Für Wiederholungstäter droht eine deutlich höhere Geldstrafe, und auch ein Führerscheinentzug ist dann nicht mehr ausgeschlossen. Wer sich Sorgen um die Anreise macht, kann aber aufatmen: Autobahnen und Landstraßen bleiben auch mit einem Euro-5-Diesel völlig problemlos befahrbar. Auch in ländlichen Regionen können Reisende weiterhin ohne Einschränkungen unterwegs sein, da die Vorgaben generell oder zeitweise nur für große Städte gelten.