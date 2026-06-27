Wetter-Warnung: Hitzewelle bringt heftige Unwetter

Nach extremer Hitze drohen heftige Unwetter in Österreich. Der Wetterdienst warnt vor Starkregen, Sturmböen und lokalen Überflutungen in mehreren Regionen.

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Am Samstag warnt die GeoSphere Austria von 15 bis 21 Uhr vor örtlichen Hitzegewittern im Westen, Vorarlberg, Tirol und Osttirol. Österreich erlebt aktuell hochsommerliches Wetter mit teils extremer Hitze und Tageshöchstwerten von 34 bis 39 Grad. In der subtropischen Luftmasse bilden sich jedoch in den späten Nachmittagsstunden und am Abend über den Bergen Gewitter, die dort punktuellen Starkregen bringen können. Im Nahebereich der Gewitterzellen lebt der Wind vorübergehend stark böig bis stürmisch auf. Etwaige Wärmegewitter im westlichen Bergland klingen in den Abendstunden ab, die Nacht bringt Tiefsttemperaturen zwischen 18 und tropischen 26 Grad.

Hitze erreicht ihren Höhepunkt

Am Sonntag erreicht die andauernde Hitzewelle mit Temperaturen von 34 bis 40 Grad ihren voraussichtlichen Höhepunkt, am heißesten wird es im Osten. Für Sonntag gilt von 12 bis 0 Uhr eine erneute Gewitter-Warnung für den Westen, Vorarlberg, Tirol, Osttirol und Teile Salzburgs. In der heißen, energiereichen Luftmasse nimmt die Gewitteranfälligkeit von Westen her deutlich zu. Die Hauptgefahr stellen dabei hohe Regenintensitäten und Sturmböen sowie mögliche Überschwemmungen dar.

Unwetter breiten sich aus

Auch am Montag bringt der Wochenstart im Ostalpenraum viel Sonnenschein und bis zu 40 Grad. Allerdings gilt für Montag von 12 bis 0 Uhr eine Warnung vor kräftigen Gewittern im Westen, Vorarlberg, Tirol, Osttirol, Salzburg sowie in Teilen Oberösterreichs, Kärntens und der Steiermark. Ab dem Nachmittag drohen in schwül-heißer Luft örtlich Starkregen, stürmische Böen, Überschwemmungen und mögliche Verkehrsausfälle. Am Dienstag verläuft das Wetter in der Osthälfte bei bis zu 38 Grad noch überwiegend sonnig, während im Westen kräftige Regenschauer und Gewitter mit Schwerpunkt in Tirol und Osttirol erwartet werden.

Am Mittwoch breiten sich Regenschauer und Gewitter von Westen her langsam auf alle Landesteile aus. Am längsten trocken bleibt es im Osten, am Alpenostrand und im Südosten Österreichs. Mit den Niederschlägen dreht der Wind auf West bis Nordwest und lebt vor allem an der Alpennordseite mäßig bis lebhaft auf. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen dann von West nach Ost nur noch 19 bis 36 Grad.