In diesen Urlaubsländern tanken Sie am billigsten

Innerhalb der EU sind die Spritpreise in Malta am niedrigsten

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Ein Vergleich der Spritpreise in Europa zeigt: In Italien kosten Diesel und Eurosuper deutlich mehr als hierzulande, und auch in Frankreich, Portugal, Deutschland und der Schweiz ist Tanken teurer. Weniger ist in Kroatien und in etlichen osteuropäischen Staaten zu zahlen. In Italien kostet ein voller 50 Liter-Tank gefüllt mit Eurosuper 92,50 Euro, um zehn Euro mehr als in Österreich. Für 50 Liter Diesel ist mit etwas mehr als 97 Euro um rund elf Euro mehr zu zahlen.

In Kroatien hingegen sind 50 Liter Eurosuper um 1,60 Euro günstiger als in Österreich, 50 Liter Diesel um einen Euro. Für Eurosuper und Diesel ist unter anderem auch in Deutschland, Portugal und Frankreich mehr zu zahlen als in Österreich. Eurosuper kostet zum Beispiel auch in Griechenland mehr, Diesel ist wiederum auch in Serbien und Rumänien teurer. Günstiger ist das Tanken unter anderem in Spanien, Slowenien sowie in osteuropäischen Ländern wie Ungarn, Slowakei, Polen und Bulgarien. Innerhalb der EU sind die Spritpreise in Malta am niedrigsten, rechnete am Freitag der VCÖ vor.