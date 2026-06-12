HSV-Star kassiert saftige Strafe

Die Alkoholfahrten von HSV-Profi Jean-Luc Dompé haben nun ein teures Nachspiel.

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Die Alkoholfahrten von HSV-Profi Jean-Luc Dompé kommen ihm nicht gerade billig. Nach Informationen der "Bild" muss der 30-Jährige fast 100.000 Euro Strafe zahlen – zudem verliert er für ein Jahr seinen Führerschein.

Zwei Alkoholfahrten an einem Morgen

Der Vorfall ereignete sich am 25. Jänner in Hamburg. Die Polizei stoppte Dompé am frühen Morgen am Steuer seines Audi. Ein Alkoholtest ergab später 1,34 Promille im Blut.

Doch damit war die Geschichte noch nicht vorbei: Obwohl sein Führerschein bereits sichergestellt worden war, soll der Franzose anschließend mit einem E-Scooter nach Hause gefahren sein. Auch dafür wurde Anzeige erstattet.

Gericht erlässt Strafbefehl

Wie die "Bild" berichtet, hat das Amtsgericht Hamburg-Mitte inzwischen einen Strafbefehl erlassen. Demnach wurden 70 Tagessätze verhängt. Insgesamt soll Dompé dadurch fast 100.000 Euro zahlen müssen.

Zusätzlich wird ihm die Fahrerlaubnis in Deutschland für ein Jahr entzogen. Gegen den Strafbefehl kann der HSV-Profi noch Einspruch einlegen.

Auch der HSV griff hart durch

Bereits kurz nach dem Vorfall reagierte der Verein. Dompé wurde vorübergehend suspendiert und mit einer Geldstrafe von 100.000 Euro belegt.

© Getty Images

Außerdem musste er 10.000 Warnwesten auf eigene Kosten besorgen. Diese sollten anschließend an Kindergärten und Volksschulen in Hamburg verteilt werden.

Nicht der erste Ärger

Für Dompé ist es nicht die erste Verkehrsaffäre. Bereits 2023 war er gemeinsam mit einem Teamkollegen in einen Vorfall rund um ein mutmaßliches illegales Straßenrennen verwickelt. Damals krachte sein Auto in eine Bushaltestelle.

Nun droht dem HSV-Star die nächste empfindliche Konsequenz. Neben der hohen Geldstrafe muss Dompé vorerst auf seinen Führerschein verzichten.