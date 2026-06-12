Spanien-Star mit skurrilem WM-Versprechen

Die Weltmeisterschaft hat noch nicht einmal richtig begonnen, da sorgt Spaniens Nationalteam bereits für die erste kuriose Schlagzeile. Ausgerechnet ein Europameister kündigte jetzt an, im Falle des ganz großen Triumphs eine äußerst ungewöhnliche Wette einzulösen – und die geht buchstäblich unter die Haut.

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Der Mann dahinter: Marc Cucurella. Der Chelsea-Profi ist bekannt für seine wilden Locken, seine kämpferische Spielweise und seine extravaganten Ideen. Schon nach dem EM-Titel 2024 setzte er ein besonderes Zeichen und färbte seine Haare kurzerhand knallrot. Doch diesmal würde der Spanier noch deutlich weiter gehen.

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Weltmeister? Dann wird's dauerhaft

Sollte Spanien in Nordamerika tatsächlich den WM-Pokal holen, will sich Cucurella ausgerechnet das Gesicht von Teamchef Luis de la Fuente tätowieren lassen. Einen Platz dafür hat er offenbar bereits gefunden: seinen Oberarm. Für den Verteidiger ist die Weltmeisterschaft noch einmal eine ganz andere Dimension als die EM – und deshalb müsse auch die Erinnerung entsprechend außergewöhnlich ausfallen.

In Deutschland ist Cucurella ohnehin bestens bekannt. Beim EM-Viertelfinale gegen die DFB-Elf stand er nach seinem umstrittenen Handspiel gegen Jamal Musiala im Mittelpunkt. Der Elfmeterpfiff blieb aus, die Aufregung nicht. Noch Monate später wurde der Spanier bei Auftritten in Deutschland gnadenlos ausgepfiffen.

Jetzt will der Chelsea-Profi lieber mit sportlichen Schlagzeilen für Wirbel sorgen. Spanien zählt erneut zu den Topfavoriten und startet am Montag gegen Kap Verde ins Turnier. Danach warten Saudi-Arabien und Uruguay. Sollte am Ende tatsächlich der WM-Pokal in die Höhe gestemmt werden, könnte Cucurella nicht nur mit einer Goldmedaille abreisen. Dann würde ihn sein Teamchef wortwörtlich ein Leben lang begleiten.