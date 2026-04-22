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Lange Nacht der Forschung LNF
© Lange Nacht der Forschung

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LNF26: Wien öffnet 700 Stationen für forschende Nachtschwärmer

22.04.26, 12:57
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Ein Abend, der neugierig macht: Am 24. April verwandelt sich Wien bis spät in die Nacht in ein riesiges Forschungslabor.

All zwei Jahre begehen Österreichs Forschungseinrichtungen die "Lange Nacht der Forschung". Kommenden Freitag ist es wieder soweit: Von 17 bis 23 Uhr stehen Besuchern an mehr als 60 Standorten quer durch Wien kostenlos Tür und Tor offen, um mehr als nur einen Blick hineinzuwerfen.

Lange Nacht der Forschung LNF
© Lange Nacht der Forschung

Universitäten, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen laden zu insgesamt 700 Programmpunkten ein, die von Mitmach-Experimenten über Führungen bis hin zu Live-Präsentationen reichen. Interessierte können dabei direkt in Schwerpunkte wie Gesundheit, Umwelt, Technik oder Digitalisierung eintauchen und Forschung so hautnah erleben. Das Angebot richtet sich bewusst an jede Altersgruppe.

Lange Nacht der Forschung LNF
© Lange Nacht der Forschung

Die Standorte verteilen sich über nahezu alle Bezirke der Bundeshauptstadt. Mit dabei sind unter anderem die Veterinärmedizinische Universität in Floridsdorf, die UNO City, das Vienna BioCenter sowie die MedUni rund ums AKH. Auch die Universität Wien, die TU Wien und die Akademie der Wissenschaften präsentieren ihre Projekte - viele davon wie erwähnt interaktiv und zum Ausprobieren. Allein die Universität Wien bietet über 100 Stationen an mehreren Standorten.

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