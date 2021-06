Jungs, steigt den Italienern auf die Schuhe!

Liebe ÖFB-Jungs, das ist euer Tag! Ein Tag, auf den alle hingearbeitet haben - ihr selbst, das Trainerteam, die Funktionäre.

Für diese heutige Chance müsst ihr alles geben. Steht den Italienern auf den Schuhen, seid diszipliniert und zeigt aggressives Zweikampfverhalten! Dann werdet ihr sehen: Die Italiener kochen auch nur mit Wasser. Ihr habt mit dem Einzug ins Achtelfinale schon so viel erreicht. Jetzt könnt ihr befreit aufs Spielfeld gehen -und ein ganzes Land noch glücklicher machen.

Bachmann hält den entscheidenden Elfer

In Zeiten einer Corona-Pandemie, die für viele nicht leicht ist, tut es richtig gut, ein solches Ereignis zu haben, auf das man hinfiebern kann. Ich selbst bin zuletzt mitten in der Nacht wach geworden, weil ich vom Elfmeterschießen geträumt habe. Bachmann hat den entscheidenden Elfer gegen Immobile gehalten. Bitte lasst uns jetzt diesen Traum leben. Das Wembley soll brennen! Es ist zwar schade, aber auch irgendwie egal, dass nicht viele österreichische Fans im Stadion sein können. Heute ist so oder so ein Party-Tag -lasst uns alle mit positiven Gedanken reingehen!