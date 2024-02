ORF: FPÖ-Stiftungsrat Haas wirft hin

Der bisherige ORF-FPÖ-Stiftungsrat Niki Haas legte heute sein ORF-Stiftungsratsmandat zurück. Peter Westenthaler folgt nach. Was Hérbert Kickl im ORF plant. Und wie SPÖ-Stiftungsrat Lederer jetzt ORF-Gagen-Kaiser ins Visier nimmt.

Im Zivilberuf ist Niki Haas Rechtsanwalt. Die letzten Jahre saß der ehemalige Anwalt von Heinz Christian Strache für die FPÖ aber auch im ORF-Stiftungsrat.

Kickl will ORF-Stiftungsratssitz ab März mit "Vertrauten" besetzen

Diesen Stiftungsratssitz legte er heute aber zurück, bestätigen ORF-Quellen oe24. Damit dürfte er einem Wunsch von FPÖ-Chef Herbert Kickl entsprochen haben. Dieser will den Posten des ORF-Stiftungsrates mit einem Vertrauten besetzen, der im Super-Wahljahr "aggressiv gegen den ORF vorgeht", sagt ein FPÖ-Stratege. Peter Westenthaler soll sein Comeback für die FPÖ im ORF feiern.

Westenthaler wird neuer FPÖ-ORF-Stiftungsrat, Wirbel im ORF

Der einstige FPÖ-Klubchef, dann BZÖ-Politiker, jetzt wieder FPÖ-nahe Peter Westenthaler soll neuer FPÖ-ORF-Stiftungsrat werden. Seine Bewerbungsunterlagen wurden bereits abgegeben. FPÖ-Insider erzählten bereits seit längerem, dass Westenthaler Kickls "neuer Mann fürs Grobe im ORF werden" solle. Im ORF reagiert man inoffiziell not amused: "Westenthaler war in seiner FPÖ-Zeit als 'Mister Interventionen' bekannt".

Westenthaler dealte zunächst Lindner, dann Wrabetz aus

2002 hatte Westenthaler unter Schwarz-Blau gemeinsam mit der ÖVP - gegen den damaligen Willen von Jörg Haider - mitverhandelt, dass Monika Lindner damals ORF-Generaldirektorin wurde. 2006 dealte er mit dem damaligen SPÖ-Klubchef Josef Cap - beide diskutieren mittlerweile auf oe24.TV - dann dem Willen Haiders entsprechend den Sturz von Lindner und die Wahl von Alexander Wrabetz orchestriert.

SPÖ-ORF-Stiftungsrat Lederer nimmt jetzt ORF-Gagenkaiser ins Visier

Für den ORF dürfte es damit die kommenden Wahlkampf-Monate nicht gerade leichter werden. Auch der SPÖ-ORF-Stiftungsrat Heinz Lederer nimmt im oe24-Gespräch den ORF ins Visier. Er verlangt eine "zero Tolerance-Politik für Nebeneinkünfte im ORF". Lederer will eine "Nebenbeschäftgungspflicht sowie mindestens ein Mal im Jahr einen Transparenzbericht des ORF", so Lederer zu oe24.

ORF-Gagen-Kaiser würden "Glaubwürdigkeit des ORF schaden"

Ziel sei es die ORF-Gagen-Kaiser ins Visier zu nehmen. Denn diese würden "Glaubwürdigkeit des ORF schaden", wenn sie "Bücher schreiben in denen nicht einmal das ORF-Logo vorkommt".