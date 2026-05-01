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Plötzlich aufgetaucht: Banksy-Statue verblüfft London
© AFP

Mysteriöser Künstler

Plötzlich aufgetaucht: Banksy-Statue verblüfft London

01.05.26, 12:39
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Eine plötzlich aufgetauchte Statue im Zentrum Londons hat für Aufregung in der Kunst- und Kulturwelt gesorgt. 

Die überlebensgroße Figur scheint von einem Podest in den Abgrund zu schreiten, sie trägt eine große Fahne, die ihr ins Gesicht weht. Als Signatur steht am Fuß des Sockels: Banksy. Der weltberühmte, mysteriöse Künstler veröffentlichte am Nachmittag ein Video, das zeigt, wie die Statue aufgestellt wird.

Viele Menschen bestaunten am Morgen das Kunstwerk in der Prachtstraße Waterloo Place im Zentrum Londons, einige machten Fotos. Der britische Künstler Banksy hatte in der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs immer wieder mit Spontanaktionen überrascht, zuletzt mit Street-Art-Kunst an Wänden.

Über die Identität des Künstlers wird seit längerer Zeit diskutiert. Seine Werke werden für Millionensummen verkauft. Zuletzt hatten sich die Hinweise verdichtet, dass es sich um den Künstler Robin Gunningham aus Bristol handelt, eine Bestätigung dafür gibt es nicht. Banksy sendet mit seinen Werken immer wieder auch politische Botschaften. Die Statue in Westminster könnte als Warnung vor einem verblendenden Patriotismus bewertet werden.

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