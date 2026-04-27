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Cole Tomas Allen
© APA

Anhörung in 3 Tagen

Dinner-Schütze wegen versuchten Mordes an Donald Trump angeklagt

Von
27.04.26, 20:21
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Cole Tomas Allen, der 31-Jährige, der nach dem mutmaßlichen Angriff auf das Abendessen der Korrespondenten des Weißen Hauses am Samstag festgenommen wurde, ist wegen versuchten Mordes an dem Präsidenten und Verstößen gegen das Waffengesetz angeklagt worden. 

Nicht einmal 48 Stunden nach dem versuchten Anschlag auf Donald Trump und Mitglieder der US-Regierung stand der Dinner-Schütze von Washington, Cole Tomas Allen bereits am Montag vor Gericht.  

Ein Richter gab dem Antrag der Staatsanwaltschaft statt, Allen vorläufig in Haft zu behalten. Eine Anhörung über seine weitere Inhaftierung ist für Donnerstag angesetzt.

Laut Reuters saß Allen bei seiner Anhörung in einem Bundesgerichtssaal in Washington D.C. in einem blauen Gefängnisoverall an einem Tisch, flankiert von US Marshals.

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