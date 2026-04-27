Schnäppchenpreis: DIESER Balkan-Ort überrascht alle

Sonne, Meer und mediterranes Flair, aber ohne die hohen Preise: Während klassische Ziele immer teurer werden, rückt ein Ort plötzlich in den Fokus von Sparurlaubern.

Immer mehr Reisende suchen nach Alternativen zu Italien, Spanien oder Frankreich, wo die Kosten zuletzt stark gestiegen sind. Ein kleiner Küstenort in Bulgarien erlebt deshalb gerade ein Comeback, mit Preisen, die viele überraschen.

Im Mittelpunkt steht Sosòpol an der Schwarzmeerküste. Die Stadt kombiniert historische Altstadt, enge Gassen und Restaurants direkt am Meer und erinnert optisch an bekannte Mittelmeer-Orte. Der große Unterschied liegt jedoch im Preis: Für ein Essen zahlt man oft weniger als zehn Euro, ein Bier kostet teilweise unter zwei Euro.

Warum es dort so günstig ist

Dass Urlaub hier deutlich billiger ist als in Westeuropa, hat klare Gründe. Bulgarien zählt weiterhin zu den Ländern mit niedrigeren Einkommen innerhalb der EU. Dadurch sind auch Mieten, Löhne und Betriebskosten geringer, was sich direkt auf Preise für Touristen auswirkt. Für Urlauber bedeutet das deutlich mehr für ihr Geld. Für die Einheimischen hingegen bleibt das niedrige Preisniveau eine Herausforderung.

Mehr als nur ein einzelner Ort

Der Trend beschränkt sich nicht nur auf Sosòpol. Entlang der bulgarischen Küste entstehen weitere Reiseziele, die mit Natur, Ruhe und vergleichsweise wenig Massentourismus punkten. Orte wie Sinemorets oder Tyulenovo bieten ähnliche Bedingungen, oft noch völlig unentdeckt.

Während beliebte Mittelmeer-Destinationen immer teurer werden, zeigt sich hier eine klare Entwicklung: Wer flexibel ist und neue Ziele ausprobiert, kann beim Urlaub massiv sparen, ohne auf Strand und Sommerfeeling verzichten zu müssen.