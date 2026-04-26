Schütze bei Trump-Gala war "Lehrer des Monats"

Ausgeglichen, hochbegabt, "Lehrer des Monats": Das war der Angreifer am Rande des Korrespondenten-Dinners mit Donald Trump in Washington.

Der US-Präsident verkündete dagegen, bei dem Verdächtigen handle es sich um einen "sehr gestörten" Menschen: "Der Typ ist krank", sagte Trump. US-Ermittler identifizierten den Verdächtigen als den 31-jährigen Maschinenbauingenieur Cole Tomas Allen aus dem US-Staat Kalifornien.

Der Mann mit braunen Haaren und Schnurrbart lebte demnach in Torrance nahe der Westküstenmetropole Los Angeles. Wie ein AFP-Fotograf berichtete, durchsuchten schwerbewaffnete Einsatzkräfte dort am Samstagabend ein zweistöckiges Haus.

Laut einem Bericht der "New York Post" hatte Allen seiner Familie kurz vor dem Vorfall beim Korrespondenten-Dinner eine Nachricht übermittelt, die diese inzwischen den Ermittlern übergab. In von der Zeitung veröffentlichten Auszügen äußerte Allen Wut auf Trump und dessen Regierung und erklärte, er wolle Regierungsvertreter "vom höchstrangigsten bis zum niedrigsten" ins Visier nehmen. Der Zeitung zufolge enthielt die Nachricht außerdem Anspielungen auf im Iran-Krieg getötete Zivilisten, das Vorgehen der Trump-Regierung gegen Migranten und den Skandal um den verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

31-Jähriger als Hotelgast eingemietet

Den Behörden zufolge hatte der Mann Samstagabend versucht, eine Sicherheitskontrolle in der Lobby des Washingtoner Hilton-Hotels vor dem Ballsaal zu überwinden, in dem das alljährliche Dinner der White-House-Korrespondenten mit Trump, seiner Ehefrau Melania und weiteren hochrangigen US-Regierungsmitgliedern stattfand. Der Mann hatte sich als Gast in dem Hotel eingemietet und war mit mindestens einem Gewehr, einer Pistole und Messern bewaffnet.

Justizminister Todd Blanche zufolge war der Mann mit dem Zug von Los Angeles über Chicago nach Washington gereist. "Sehr vorläufige" Erkenntnisse der Ermittler deuten ihm zufolge darauf hin, dass der Täter "Mitglieder der Regierung im Visier hatte".

Trump selbst zeigte sich unmittelbar nach dem Vorfall überzeugt, dass der Mann ein Attentat auf ihn verüben wollte. Am Sonntag dann sagte er dem Fernsehsender Fox News, der Verdächtige sei "krank" und "ein sehr gestörter Mensch". Zudem habe er ein antichristliches Manifest verfasst.

Ein Profilbild im Karriere-Netzwerk LinkedIn unter dem Namen Cole Allen zeigt das Foto eines Mannes, das mit einer von Trump veröffentlichten Aufnahme übereinstimmt. Auf dem vom US-Präsidenten online verbreiteten Foto ist der Verdächtige zu sehen, wie er mit nacktem Oberkörper und hinter dem Rücken gefesselten Händen mit dem Gesicht nach unten in einer Hotelhalle auf dem Boden liegt.

In seinem LinkedIn-Profil gibt Allen an, Ingenieur mit einer Leidenschaft für die Entwicklung von Onlinespielen zu sein und im Großraum Los Angeles zu leben. Sich selbst beschreibt er darin mit den Worten: "Von der Ausbildung her Maschinenbauingenieur und Informatiker, von der Erfahrung her unabhängiger Spieleentwickler, zum Lehrer geboren." In dem Profil ist zudem sein Bachelor-Abschluss des California Institute of Technology (Caltech) vermerkt.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Allen ein Foto von sich mit traditioneller Robe und Absolventen-Hut. Dazu erklärte er, er habe einen Master in Informatik an der California State University Dominguez Hills abgeschlossen. Allen äußerte sich online zudem über ein von ihm entwickeltes Onlinespiel namens Bohrdom - ein nach seinen Worten "geschicklichkeitsbasiertes, gewaltfreies" Kampfspiel, "abgeleitet von einem chemischen Modell, das selbst lose auf der Realität basiert".

Als Teilzeitlehrer tätig

Seinem LinkedIn-Profil zufolge war Allen zudem als Teilzeitlehrer bei einem auf Prüfungsvorbereitungen spezialisierten Nachhilfeinstitut tätig. Laut einem Beitrag im Onlinedienst Instagram wählte die Firma ihn im Dezember 2024 zum "Lehrer des Monats".

Nach Informationen des Senders NBC News besuchte Allen früher die Pacific Lutheran High School in einem Vorort von Los Angeles und war Mitglied des Volleyballteams. Ein ehemaliger Teamkollege beschreibt ihn als "äußerst ausgeglichen" und "fast schon ein Genie". Ihm sei das Lernen "einfach zugefallen", sagte er NBC News. Allen sei "wirklich sehr, sehr intelligent".

Als Wähler war Allen laut der "Los Angeles Times" ohne Parteizugehörigkeit registriert. Den Unterlagen der Wahlkommission zufolge spendete der Nachhilfelehrer Cole Allen aus Torrance 25 Dollar für den Wahlkampf der Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris von den Demokraten, die dem Republikaner Trump bei der Wahl 2024 unterlag.

Justizminister Blanche sagte dem Sender CBS, der festgenommene Mann kooperiere "nicht aktiv" mit den Ermittlern. Am Montag soll er einem Bundesgericht vorgeführt werden.