Schock-Details: Café-Gäste retteten Collien vor Ulmen

Collien Fernande schockt mit schweren Vorwürfen gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen. Es geht um körperliche Gewalt und gefälschte Profile im Netz. Jetzt kommen neue Details ans Tageslicht.

Die Schauspielerin Collien Fernandes erhebt laut einem Bericht des „Spiegel“ schwere Anschuldigungen gegen Christian Ulmen. Die 44-Jährige wirft ihrem Ex-Mann unter anderem Identitätsanmaßung, Beleidigung, wiederholte Körperverletzung und schwere Bedrohung vor. Ein entsprechender 40-seitiger Schriftsatz soll bereits seit Ende 2025 beim Bezirksgericht in Palma de Mallorca liegen. „Mir wurde über Jahre mein Körper geklaut. Und der Täter war offenbar die Person, die mir am nächsten stand“, erklärte Fernandes gegenüber dem Magazin.

Schockierende Details zum Identitätsklau

Im Zentrum der Anzeige stehen gefälschte Internetprofile. Ulmen soll sich als Fernandes ausgegeben haben, um Männer zu kontaktieren und Telefonsex-Termine zu vereinbaren. Dabei seien pornografische Bilder und Videos verschickt worden, auf denen Frauen zu sehen waren, die der Schauspielerin täuschend ähnlich sahen. Das Paar, das 2011 heiratete und eine gemeinsame Tochter hat, lebte lange Zeit gemeinsam auf der spanischen Insel Mallorca.

Polizeieinsatz und vorübergehende Festnahme

Ein besonders schwerwiegender Vorfall soll sich im Januar 2023 ereignet haben. Nach einem zweitägigen Streit über Lügen und andere Frauen sei die Situation in der gemeinsamen Wohnung eskaliert. Ulmen soll Fernandes daran gehindert haben, die Wohnung zu verlassen. Erst durch einen Hilfeschrei aus einem Fenster wurden Passanten aufmerksam. Die herbeigerufene Polizei nahm Ulmen vorübergehend fest. Ein Schnellverfahren wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt wurde eingeleitet, wobei die Richterin ausreichende Anhaltspunkte für eine Misshandlung sah.

Vorermittlungen in Palma eingeleitet

Obwohl Fernandes damals auf eine Fortführung des Verfahrens verzichtete und die Ermittlungen eingestellt wurden, bringt die neue Anzeige den Fall wieder ins Rollen. Das Bezirksgericht in Palma de Mallorca hat Vorermittlungen aufgenommen. Fernandes konkretisierte ihre Vorwürfe mittlerweile auch in einem Statement auf Instagram. Von Christian Ulmen liegt bisher keine persönliche Stellungnahme vor; seine Anwälte ließen lediglich ein Schreiben übermitteln, aus dem nicht zitiert werden darf. Für Christian Ulmen gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.