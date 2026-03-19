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Collien Fernandes: Anzeige gegen Ex-Mann Christian Ulmen
© Getty Images

"Vergewaltigung"

Collien Fernandes: Anzeige gegen Ex-Mann Christian Ulmen

19.03.26, 13:32
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Die Schauspielerin wirft ihrem Ex-Partner schwerwiegende digitale Delikte vor und hat nun juristische Schritte eingeleitet. 

Wie der „Spiegel“ berichtet, hat Collien Fernandes Anzeige gegen  Ex-Mann Christian Ulmen , den Vater ihrer gemeinsamen Tochter erstattet. Der Tatvorwurf wiegt schwer: Es geht um sogenannte „virtuelle Vergewaltigung“. Der Rechtsstreit wird dabei nicht in Deutschland, sondern in Spanien ausgetragen.

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40-seitiger Schriftsatz in Palma

Bereits Ende 2025 wurde ein umfassendes Dokument beim Bezirksgericht in Palma de Mallorca eingereicht. Die Vorwürfe der 44-Jährigen beziehen sich auf komplexe digitale Manipulationen:

  • Identitätsdiebstahl: Ulmen soll laut Anzeige Identitäten im Internet entwendet haben.
  • Porno-Vorwurf: Besonders brisant ist der Vorwurf, es seien authentische Pornoaufnahmen im Spiel, die Fernandes belasten oder diffamieren sollten.
  • Juristische Dimension: Der 40-seitige Schriftsatz legt detailliert dar, wie diese Handlungen das Leben und die Reputation der Schauspielerin beeinträchtigt haben sollen.

Bisher haben sich weder Christian Ulmen noch seine Rechtsvertreter öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

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