McDonald’s Pop-up erobert MQ - mit Kult-Figur "Grimace"

Good Vibes, eine Grimace-Fotobox, coole Gewinne und jede Menge Überraschungen erwarten die Besucher im flauschigen Pop-up im Museumsquartier von 15. bis 17. Juli.

Dieser Tage geht es bei McDonald's besonders bunt und süß her, denn: Seit 8. Juli gibt es den beliebten Grimace-Shake endlich auch in allen Filialen in Österreich. Mit dem neuen Grimace-Menü sorgt die lila Kult-Figur aus dem McDonald’s-Universum für beste Stimmung im Hochsommer - mit einem besonders beerigen Geschmackserlebnis.

Zur Feier des Launches steigt im MuseumsQuartier Wien ein dreitägiges Pop-Up-Spektakel, wenn sich der Vorplatz von 15. bis 17. Juli in eine lila Erlebniswelt verwandelt. Am Dienstag geht es um 13 Uhr los, Mittwoch und Donnerstag ist Grimace dann den ganzen Tag vor Ort. Mit im Gepäck: Spiele, Spaß und jede Menge Überraschungen für Groß und Klein.

Ob coole Shakes schlürfend oder ein Selfie mit der Kultfigur - Grimace ist für jeden Spaß zu haben. Achtung: Das flauschige Kuschelmonster macht am 29. Juli auch in Linz (McDonald’s Taubenmarkt 3) und am 5. August in Graz (McDonald’s Jakominiplatz 18) Halt.