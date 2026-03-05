Land OÖ beruft Landes-Energielenkungsbeirat ein

Gemeinsame Analyse mit Energieversorgern und Sozialpartnern ist geplant.

OÖ. Die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten führen international zu erhöhter Aufmerksamkeit rund um Energiepreise und Versorgungssicherheit. Oberösterreich reagiert darauf mit enger Abstimmung aller relevanten Akteure: Wirtschafts- und Energie-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) hat für kommenden Montag den OÖ. Landes-Energielenkungsbeirat einberufen.

„Aus aktueller Sicht ist die Energieversorgung in Oberösterreich stabil und gesichert. Doch gerade in Zeiten internationaler Krisen ist es wichtig, die Situation frühzeitig zu analysieren und gemeinsam mit allen relevanten Partnern zu bewerten. Daher habe ich den Landes-Energielenkungsbeirat einberufen, um mit den wichtigsten Energieversorgern und Interessensvertretungen die aktuellen Entwicklungen und mögliche Auswirkungen auf die Energieversorgung in Oberösterreich zu analysieren und zu diskutieren“, betont Achleitner.