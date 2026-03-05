Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Richtig Heizen im Winter
© Getty Images

Am Montag

Land OÖ beruft Landes-Energielenkungsbeirat ein

05.03.26, 12:02
Teilen

Gemeinsame Analyse mit Energieversorgern und Sozialpartnern ist geplant. 

. Die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten führen international zu erhöhter Aufmerksamkeit rund um Energiepreise und Versorgungssicherheit. Oberösterreich reagiert darauf mit enger Abstimmung aller relevanten Akteure: Wirtschafts- und Energie-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) hat für kommenden Montag den OÖ. Landes-Energielenkungsbeirat einberufen.

„Aus aktueller Sicht ist die Energieversorgung in Oberösterreich stabil und gesichert. Doch gerade in Zeiten internationaler Krisen ist es wichtig, die Situation frühzeitig zu analysieren und gemeinsam mit allen relevanten Partnern zu bewerten. Daher habe ich den Landes-Energielenkungsbeirat einberufen, um mit den wichtigsten Energieversorgern und Interessensvertretungen die aktuellen Entwicklungen und mögliche Auswirkungen auf die Energieversorgung in Oberösterreich zu analysieren und zu diskutieren“, betont Achleitner.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen