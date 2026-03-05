Alles zu oe24VIP
Randale in Supermarkt - Kollegin und Polizisten verletzt
Randale in Supermarkt - Kollegin und Polizisten verletzt

05.03.26, 09:23 | Aktualisiert: 05.03.26, 12:49
Ein 23-Jähriger verletzte durch Schläge einen Mitarbeiter und zwei Polizisten und attackierte eine Kollegin mit dem Stanley-Messer.

Sbg. Ein 23-Jähriger Supermarkt-Mitarbeiter hat am Mittwoch eine 20-jährige Arbeitskollegin in Mühlbach am Hochkönig im Pongau bei einer Auseinandersetzung zunächst körperlich attackiert und dann mit einem Teppichmesser leicht verletzt. Der in Rage geratene Österreicher verletzte weiters einen Arbeitskollegen, der eingeschritten war, durch Schläge. Als ihn eine Polizistin und ein Polizist schließlich festnahmen, wehrte er sich so heftig dagegen, dass auch die beiden Beamten verletzt wurden.

Die Ursache des Streits am Arbeitsplatz war vorerst nicht bekannt. Die durch das Messer verletzte Österreicherin wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Die Ermittlungen zum Motiv und Tathergang führt das Landeskriminalamt Salzburg.

