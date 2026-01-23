Fans wundern sich über seltsame, grüne Linie im ORF

Hightech im ORF! Für das Kitzbühel-Spektakel hat man beim Rundfunk ganz tief in die Trickkiste gegriffen.
Viele Zuschauer wunderten sich beim Super-G über eine grüne Linie, die quer über die Traverse gezogen wurde.
Um die Spannung vor den letzten Metern noch mehr zu erhöhen, blendete man die Linie des aktuelle Führenden ein - somit konnte man auch als Laie sehr gut vergleichen, wie Ski-Stars auf der gnaendlosen Streif schlagen.