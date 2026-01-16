Alles zu oe24VIP
Reparaturbonus

"Geräte-Retter-Prämie": 11.752 Bons seit Montag beantragt

16.01.26, 12:44 | Aktualisiert: 16.01.26, 16:04
Teilen

Der Nachfolge-Gutschein des Reparaturbonus ist jetzt zu haben. Minister Totschnig schwärmt: "Attraktive Alternative zum Neukauf." Rad-Reparaturen sind aber nicht mehr gefördert.

Am Montag dieser Woche ist mit der "Geräte-Retter-Prämie" der Nachfolger des "Reparaturbonus" an den Start gegangen. Seitdem wurden 11.752 Bons erstellt, 3.498 Bons wurden bereits eingelöst. Die Abwicklung der Prämie erfolgt über www.geräte-retter-prämie.at, die einzige offizielle Plattform.

Mit der Prämie können defekte Elektrogeräte im Haushalt mit einer staatlichen finanziellen Unterstützung repariert werden. Gefördert werden beispielsweise Waschmaschinen, Kühlgeräte, Kaffeemaschinen, Staubsauger oder auch Akkuschrauber. Außerdem wird die Reparatur von Geräten für die Krankenpflege wie beispielsweise Rollstühle, Pflegebetten, Beatmungsgeräte und Blutdruckmessgeräte unterstützt. Der Fördersatz beträgt 50 Prozent der Reparaturkosten, maximal 130 Euro. Kostenvoranschläge werden mit bis zu 30 Euro unterstützt.

Rad-Reparatur nicht mehr gefördert

Vorgängermodell der "Geräte-Retter-Prämie" war bis zum Mai des Vorjahres der "Reparaturbonus". Im Gegensatz zu damals wird die Reparatur von Fahrrädern inklusive E-Bikes, Handys und Luxus-, Wellness- oder Unterhaltungsgeräten nun nicht mehr gefördert.

"Die Geräte-Retter-Prämie zeigt schon nach wenigen Tagen, dass Reparieren für viele Menschen eine attraktive Alternative zum Neukauf ist", so Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung.

