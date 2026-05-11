Austria kurz vor Verlängerung mit Stammspieler

Gerade erst konnten die Fans der Austria den 2:0-Derbysieg im Wohnzimmer des Erzrivalen feiern, kurz danach gibt es die nächste frohe Botschaft: Ein Stammspieler und Fanliebling steht vor einer Verlängerung.

Mit Philipp Wiesinger, Tin Plavotic und Reinhold Ranftl stehen gleich drei Stammkräfte in der Defensive vor einem auslaufenden Vertrag. Immerhin bei einem davon dürfte sich das bald ändern.

Nach dem Spiel verriet Ranftl "laola1" seine Vertragssituation: "Wir sind sehr weit, es gibt nur noch Kleinigkeiten zu klären. Dann geht’s hoffentlich in eine weitere Saison in violett. Ich freue mich schon darauf."

Der mittlerweile 34-Jährige ist seit 2023 im Verein. In den drei Jahren brachte er es bislang auf 157 Partien, mit 13 Toren und 16 Vorlagen. Nun werden wohl noch einige dazu kommen, immerhin absolvierte der Dauerläufer trotz seines Alters auch in dieser Spielzeit alle der 36 möglichen Matches, nur siebenmal brachte er es dabei nicht auf die vollen 90 Minuten.

Ranftl: "Habe geilsten Beruf auf der ganzen Welt"

"Ich habe richtig Spaß am Fußball. Ich habe den coolsten und geilsten Beruf auf der ganzen Welt. Ich will so lange wie möglich Fußball spielen. Es gibt nichts Schöneres, als Tag für Tag zum Training zu fahren. Ich hoffe, ich bleibe fit und kann noch ein paar Jahre für die Austria spielen", so der gebürtige Steirer.

Seine konstante Verfügbarkeit sorgte aber auch dafür, dass sein Backup Lucas Pazourek für zwei Jahre an den TSV Hartberg verliehen wurde. Das erste Jahr, ein starkes unter Manfred Schmid, hätte eine Rückkehr im Sommer möglich gemacht. Aufgrund der baldigen Vollzugsmeldung bei Ranftl wird der 21-Jährige aber wohl noch bis 2027 in der Steiermark bleiben und erst danach die Nachfolge antreten.