Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Austria Wien
Austria kurz vor Verlängerung mit Stammspieler
© GEPA

Kultfigur

Austria kurz vor Verlängerung mit Stammspieler

11.05.26, 11:56
Teilen

Gerade erst konnten die Fans der Austria den 2:0-Derbysieg im Wohnzimmer des Erzrivalen feiern, kurz danach gibt es die nächste frohe Botschaft: Ein Stammspieler und Fanliebling steht vor einer Verlängerung.

Mit Philipp Wiesinger, Tin Plavotic und Reinhold Ranftl stehen gleich drei Stammkräfte in der Defensive vor einem auslaufenden Vertrag. Immerhin bei einem davon dürfte sich das bald ändern.

Nach dem Spiel verriet Ranftl "laola1" seine Vertragssituation: "Wir sind sehr weit, es gibt nur noch Kleinigkeiten zu klären. Dann geht’s hoffentlich in eine weitere Saison in violett. Ich freue mich schon darauf."

Der mittlerweile 34-Jährige ist seit 2023 im Verein. In den drei Jahren brachte er es bislang auf 157 Partien, mit 13 Toren und 16 Vorlagen. Nun werden wohl noch einige dazu kommen, immerhin absolvierte der Dauerläufer trotz seines Alters auch in dieser Spielzeit alle der 36 möglichen Matches, nur siebenmal brachte er es dabei nicht auf die vollen 90 Minuten.

Ranftl: "Habe geilsten Beruf auf der ganzen Welt"

"Ich habe richtig Spaß am Fußball. Ich habe den coolsten und geilsten Beruf auf der ganzen Welt. Ich will so lange wie möglich Fußball spielen. Es gibt nichts Schöneres, als Tag für Tag zum Training zu fahren. Ich hoffe, ich bleibe fit und kann noch ein paar Jahre für die Austria spielen", so der gebürtige Steirer.

Seine konstante Verfügbarkeit sorgte aber auch dafür, dass sein Backup Lucas Pazourek für zwei Jahre an den TSV Hartberg verliehen wurde. Das erste Jahr, ein starkes unter Manfred Schmid, hätte eine Rückkehr im Sommer möglich gemacht. Aufgrund der baldigen Vollzugsmeldung bei Ranftl wird der 21-Jährige aber wohl noch bis 2027 in der Steiermark bleiben und erst danach die Nachfolge antreten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen