Marcel Hirscher (37) packt über sein Comeback aus

Ski-Legende Marcel Hirscher spricht im Interview über eine mögliche Rückkehr in den Weltcup.

Im Oktober 2024 kehrte Marcel Hirscher nach fünf Jahren Pause in den Ski-Weltcup zurück, konnte dabei an seine früheren Erfolge allerdings nicht anknüpfen. Durch die von der FIS ins Leben gerufene Wildcard sei das Weltcup-Comeback „eigentlich viel zu schnell“ gekommen, gesteht Hirscher nun im Interview mit dem Schweizer SRF.

„Der Plan war, einige FIS-Rennen zu fahren und körperlich fit zu werden, dann ein paar Europacuprennen. Und wenn es sich ausgeht, das eine oder andere Weltcuprennen“, so der Salzburger. „Aber im Nachhinein das Buch rückwärts zu lesen, ist immer einfach.“

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"Traue ich mich nicht mehr zu beantworten"

Nach nur drei Rennen erlitt Hirscher dann im Dezember 2024 einen Kreuzbandriss, der ein weiteres Antreten bisher unmöglich machte. Ein neuerliches Comeback will Hirscher aber noch nicht ausschließen. Zuerst will der 37-Jährige wieder gesund werden, „dann schauen wir, ob Skirennen möglich sind. Ob es für die oberste Liga reicht, getraue ich mich heute absolut gar nicht mehr zu beantworten“, so der Salzburger im Interview.

Während er in seiner Karriere lange von Verletzungen verschont blieb, könne er nun „auch bei diesem Thema mitreden“, so Hirscher. „Hut ab vor jedem Athleten und jeder Athletin, die nach Verletzungen zurückgekommen sind.“