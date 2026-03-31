Wegen Wechsel zu ÖSV? Ski-Star Kristoffersen verlässt Marcel Hirscher

Die Ski-Marke von Marcel Hirscher, VAN DEER, gibt überraschend die Trennung von Aushängeschild Henrik Kristoffersen bekannt.

Nach vier gemeinsamen Jahren, WM-Gold im Slalom 2023 und Olympia-Bronze in Mailand im Slalom gehen Marcel Hirscher und Henrik Kristoffersen wieder getrennte Wege. Wie VAN DEER in einer Aussendung bekannt gibt, endet mit der abgelaufenen Saison die Zusammenarbeit.

"Henrik hat mit seinen großartigen Leistungen in unserem ersten Weltcupjahr einen entscheidenden Beitrag geleistet, dass sich VAN DEER-Red Bull Sports schnell im Skirennsport etablieren konnte – unsere gemeinsame Reise war äußerst erfolgreich", meint Toni Giger, COO von VAN DEER-Red Bull Sports.

"Die Entscheidung, die Zusammenarbeit jetzt zu beenden, ist uns nicht leicht gefallen. Wir sind gemeinsam zur Überzeugung gelangt, dass es die richtige Entscheidung ist, weil sie uns allen neue Impulse und Perspektiven ermöglicht", meint der in Österreich lebende Norweger.

Wechsel zum ÖSV?

Der 31-Jährige spielte zuletzt offen mit dem Gedanken, dass er zukünftig für den ÖSV an den Start gehen möchte. Obwohl im Vorjahr mit Max Franz der erste rot-weiß-rote Fahrer auf dem Hirscher-Ski unterwegs war, gab es zu Beginn Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit dem österreichischen Skiverband.

Mit dem Norweger Timon Haugan ist nun ein weiterer Norweger das neue Aushängeschild von VAN DEER im Ski-Zirkus.