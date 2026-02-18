Alles zu oe24VIP
Kristoffersen
© GEPA

Mit Video

Nach Slalom-Bronze: Kristoffersen schießt Reporterin mit Schneeball ab

18.02.26, 09:52
Henrik Kristoffersen hat am Montag seine dritte Olympia-Medaille geholt, ein Video aus dem Zielraum geht nun viral.

Am Montag fand der krönende Abschluss der alpinen Ski-Herren statt. Während Fabio Gstrein Österreichs Asse mit Silber erlöste, fuhr Hirscher-Star Henrik Kristoffersen auf Rang 3.

Für den Norweger, der mit einem Nationenwechsel zu Österreich in Verbindung gebracht wird, war es mittlerweile die dritte Olympia-Medaille (RTL-Silber in Pyeongchang, Slalom-Bronze in Sotschi).

Schneeball-Schlacht im Zielraum

Im Zielraum war der Medaillengewinner erleichtert und nahm seinen Sohn Emil an der Hand zu den Interviews. Ein Video von Kristoffersens Interview-Marathon geht derzeit viral, denn Emil vertrieb sich die Zeit mit dem herumliegenden Schnee und begann kurzerhand eine Schneeballschlacht.

Ziel der niedlichen Attacke war eine der anwesenden Reporterinnen und die Band. Nachdem die Journalistin von dem Schneeball getroffen wurde, herrschte unter den Kollegen ausgelassene Stimmung.

Der dreijährige Emil, der in Österreich geboren ist, könnte in Zukunft auch für den ÖSV auf Medaillenjagd gehen, sollte er eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters treten. Die Herzen der Fans hat er in Cortina auf jeden Fall schon gewonnen.

