Nach Streit: Rumänin (40) stach mit Nagelschere auf Opfer ein

Eine 39-Jähirge und ihr 38-jähriger Bekannte erlitten bei dem Angriff Schnittverletzungen im Gesicht- und Halsbereich.

Heftige Szenen haben sich am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der U-Bahnstation Westbahnhof abgespielt. Dort eskalierte ein Streit zwischen zwei Frauen und einem Mann. Im Zuge dessen zog eine Rumänin (40) eine Nagelschere heraus und stach zu.

Die beiden Opfer, der 38-Jährige und seine 39-Jährige Bekannte erlitten bei dem Angriff Schnittverletzungen im Gesicht- und Halsbereich. Anschließend soll die Rumänin Richtung Mauerer Park geflüchtet sein.

Im Zuge einer Sofortfahndung konnte die Angreiferin bald gestellt werden. Sie wurde vorläufig festgenommen. Am Tatort konnte die Waffe, also die Nagelschere, sichergestellt werden. Die 39-Jährige musste ins Spital, der 38-Jährige konnte nach einer Erstversorgung wieder gehen. Der Streit soll sich im Obdachlosenmilieu abgespielt haben.