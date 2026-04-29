Schwules Pärchen brutal bei U-Bahn attackiert: Jugend-Bande geschnappt

Die Angreifer pöbelten und schlugen das homosexuelle Paar.

Der dramatische Vorfall ereignete sich bereits im April 2025. Ein damals 28-Jähriger war mit seinem Freund (27) in der U3 Richtung Ottakring unterwegs, als die beiden von vorerst unbekannten Jugendlichen wegen ihrer sexuellen Ausrichtung angepöbelt und beschimpft wurden. Als das Paar ausstieg, folgten ihnen die sechs Tatverdächtigen und umzingelten das Duo nähe der U-Bahnstation Ottakring in der Arnethgasse. Plötzlich trat einer der Angreifer, später stellte sich heraus, dass es sich um einen 16-jährigen Serben handelt, gegen den Kopf des Opfers (28), sodass dieses zu Boden stürzte und benommen liegen blieb.

Daraufhin ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht. Der 28-Jährige wurde bei der Attacke schwer verletzt. Er erlitt einen Schädelbasisbruch und musste für längere Zeit ins Spital.

Die Ermittlungen im dem Fall wurden vom Kriminalreferat Ottakring übernommen. Aufgrund der akribischen Ermittlungsarbeit ist es nun gelungen, die Namen der Jugendlichen herauszufinden. Es handelt sich um Jungs zum Tatzeitpunkt im Alter von 16 und 17 Jahren aus Österreich, Kroatien und Serbien. In den ersten Einvernahmen zeigten sich lediglich zwei der Tatverdächtigen geständig. Alle Beteiligten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt.