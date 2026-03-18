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Autobahn gesperrt! Serbe (31) nach Unfall mit LKW gestorben
© ZOOM Tirol

Tiroler A12

Autobahn gesperrt! Serbe (31) nach Unfall mit LKW gestorben

18.03.26, 16:35
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 Ein 31-jähriger Lenker eines Kleinlieferwagens ist am frühen Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei Langkampfen (Bezirk Kufstein) ums Leben gekommen. 

Der Serbe soll auf den Lkw eines 43-jährigen Lenkers aufgefahren und noch an der Unfallstelle verstorben sein. Der ungarische Lkw-Fahrer überstand den Verkehrsunfall indes unverletzt, sagte eine Polizeisprecherin zur APA.

Nach dem Unfall wurde die A12 zunächst komplett gesperrt und es bildete sich ein Stau in Fahrtrichtung Kufstein. Am Nachmittag wurde die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben.

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