Umfrage: Beim Vertrauen hat Babler die rote Laterne

Die Vertrauenswerte von Andreas Babler sind die schlechtesten aller heimischen Top-Politiker.

Einer hat immer das Bummerl - und zumindest was Umfragen anbelangt, hat dieses schon seit längerem in der SPÖ-Zentrale Quartier genommen. Im ersten Vertrauensbarometer der Top-Politiker im neuen Jahr, das die Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 erhebt (1.000 Befragte vom 5. bis 7. 2026), weist SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler in Punkto Vertrauen die schlechtesten Werte auf.

© oe24

Eines gleich vorweg: Im oe24-Barometer sind alle abgefragten Politikerinnen und Politiker im Minus, das heißt: Fragt man nach dem Vertrauen, haben sie mehr negative als positive Nennungen. Traditionell ist der Bundespräsident der Beste, das gilt auch hier: 36 % vertrauen Alexander Van der Bellen, 49 % tun das nicht - vdB hat zusammen einen Saldo von -13.

Am anderen Ende steht Andreas Babler. Der SPÖ-Chef und Vizekanzler, der seine Partei nach 7 Jahren wieder in die Regierung führen konnte, kommt nur auf 17 % positive Nennungen, damit liegt er sogar hinter Grünen-Chefin Leonore Gewessler. Und: Auch bei den negativen Bewertungen hat er mit 64 % den höchsten Wert, macht einen Negativ-Saldo von 47. Babler hat damit die rote Laterne.

Etwa gleichauf beim Vertrauen liegen die beiden anderen Koalitionsspitzen: Außenministerin Beate Meinl-Reisinger kommt demnach auf 21 % Vertrauen, ÖVP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker auf 20 %, und auch beim Misstrauen liegen die beiden mit 59 bzw. 58 % praktisch gleichauf.

Kickl ist bester Parteichef

In den letzten beiden Jahren hinaufgearbeitet hat sich FPÖ-Chef Herbert Kickl. Dass seine Partei in der Sonntagsfrage überlegen führt, schlägt auch hier durch: Mit 35 % positiven Nennungen liegt er nur knapp hinter VdB. Der FPÖ-Chef polarisiert auch längst nicht mehr so wie in vergangenen Tagen: 55 % lehnen ihn ab, das auch das ist nach VdB der beste Wert.

Diese Parteien genießen das höchste Vertrauen

© oe24

Fragt man die Parteien ab, so ist es logischerweise auch die FPÖ, die mit 34 % den Vogel abschießt. Alle anderen dümpeln zwischen 18 und 19 % herum.