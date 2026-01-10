Umfrage: Beim Vertrauen hat Babler die rote Laterne

Die Vertrauenswerte von Andreas Babler sind die schlechtesten aller heimischen Top-Politiker.
Einer hat immer das Bummerl - und zumindest was Umfragen anbelangt, hat dieses schon seit längerem in der SPÖ-Zentrale Quartier genommen. Im ersten Vertrauensbarometer der Top-Politiker im neuen Jahr, das die Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 erhebt (1.000 Befragte vom 5. bis 7. 2026), weist SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler in Punkto Vertrauen die schlechtesten Werte auf.
Eines gleich vorweg: Im oe24-Barometer sind alle abgefragten Politikerinnen und Politiker im Minus, das heißt: Fragt man nach dem Vertrauen, haben sie mehr negative als positive Nennungen. Traditionell ist der Bundespräsident der Beste, das gilt auch hier: 36 % vertrauen Alexander Van der Bellen, 49 % tun das nicht - vdB hat zusammen einen Saldo von -13.
Am anderen Ende steht Andreas Babler. Der SPÖ-Chef und Vizekanzler, der seine Partei nach 7 Jahren wieder in die Regierung führen konnte, kommt nur auf 17 % positive Nennungen, damit liegt er sogar hinter Grünen-Chefin Leonore Gewessler. Und: Auch bei den negativen Bewertungen hat er mit 64 % den höchsten Wert, macht einen Negativ-Saldo von 47. Babler hat damit die rote Laterne.
Etwa gleichauf beim Vertrauen liegen die beiden anderen Koalitionsspitzen: Außenministerin Beate Meinl-Reisinger kommt demnach auf 21 % Vertrauen, ÖVP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker auf 20 %, und auch beim Misstrauen liegen die beiden mit 59 bzw. 58 % praktisch gleichauf.
Kickl ist bester Parteichef
In den letzten beiden Jahren hinaufgearbeitet hat sich FPÖ-Chef Herbert Kickl. Dass seine Partei in der Sonntagsfrage überlegen führt, schlägt auch hier durch: Mit 35 % positiven Nennungen liegt er nur knapp hinter VdB. Der FPÖ-Chef polarisiert auch längst nicht mehr so wie in vergangenen Tagen: 55 % lehnen ihn ab, das auch das ist nach VdB der beste Wert.
Diese Parteien genießen das höchste Vertrauen
Fragt man die Parteien ab, so ist es logischerweise auch die FPÖ, die mit 34 % den Vogel abschießt. Alle anderen dümpeln zwischen 18 und 19 % herum.