ÖFB-Star Danso darf wieder spielen

Positives Gesundheitsupdate von Kevin Danso.

„In einer umfassenden invasiven elektrischen Studie von Kevins Herz wurden keine Herzmuskelnarben oder elektrischen Anomalien festgestellt, die zur Entwicklung gefährlicher Arrhythmien führen oder diese unterstützen würden. Basierend auf den verfügbaren Daten würden wir ihn für geeignet halten, um wettbewerbsfähigen Fußball zu spielen.“ Mit diesem Statement auf seiner Instagram-Seite stellt Kevin Danso klar: Er darf wieder Fußball spielen!

Zur Erinnerung: Seit dem geplatzten Millionen-Transfer im August von RC Lens zu AS Rom hing Dansos Karriere am seidenen Faden. Grund: Beim Medizincheck in Rom wurden Herzprobleme festgestellt, Danso reiste wieder zurück nach Frankreich und unterzog sich intensiven medizinischen Checks. In einer Klinik in London gaben dem 25-jährigen Verteidiger nun die behandelnden Ärzte grünes Licht für eine Rückkehr auf den Rasen. Danso: "Genug gesagt. Ich bin zurück, stärker denn je!".