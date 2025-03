Hütter jagt Kristall – gelingt der große Coup?

Österreichs Speed-Spezialistin Cornelia Hütter kämpft beim Weltcupfinale in Sun Valley um die Abfahrtskugel. Die Entscheidung fällt am Samstag.

In Sun Valley stehen die letzten Abfahrten der Weltcup-Saison an. Marco Odermatt duelliert sich mit Franjo von Allmen um den Männer-Titel (18 Uhr/life ORF1 & Sport24-Liveticker), bei den Frauen (19.30 Uhr/live ORF1 & Sport24-Liveticker) kämpft Cornelia Hütter gegen Federica Brignone um Kristall. Neben der Abfahrt werden auch die Super-G- und Riesentorlauf-Wertungen entschieden.

Hütter will zweite Kugel holen

Nach ihrem Triumph 2024 hat Cornelia Hütter erneut die Chance auf die kleine Kristallkugel. Vor dem Saisonfinale liegt die Steirerin 16 Punkte hinter Brignone, die in den letzten Wochen in Topform war. Doch Hütter zeigt sich kämpferisch: „Es ist alles offen. Dass ich in dieser Position bin, zeigt, dass die Saison echt lässig war.“ Mit zwei Siegen und einem dritten Platz ist die ÖSV-Hoffnung gut in Form. 2023 holte sie in Saalbach-Hinterglemm trotz 72 Punkten Rückstand den Abfahrtstitel – diesmal ist die Ausgangslage noch besser. „Letztes Jahr hat keiner mit mir gerechnet. Heuer bin ich in einer anderen Situation“, so Hütter.

ÖSV-Herren ohne Podestplatz

Für Österreichs Männer läuft die Saison enttäuschend. Die Abfahrer stehen vor dem ersten Winter ohne Podestplatz. Vincent Kriechmayr findet die neue „Challenger“-Piste spannend: „Kein Highspeed-Rennen, aber technisch anspruchsvoll – das könnte mir liegen.“ Stefan Eichberger hofft auf Punkte beim Finale. Daniel Hemetsberger ist nach einem Hexenschuss wieder fit. „Ich habe mit FIS-Renndirektor Hannes Trinkl gesprochen, sie bringen den Schnee sicher raus“, so der Oberösterreicher.

Brignone und Odermatt mit Titelchancen

Neben Brignone könnte auch Odermatt mehrere Kugeln holen. Der Schweizer hat den Gesamtweltcup, Super-G und Riesentorlauf bereits gewonnen und führt auch die Abfahrtswertung an. Ein 14. Platz würde ihm zur zweiten Abfahrtskugel reichen. Brignone kann neben der Abfahrt auch im Super-G und Riesentorlauf gewinnen. Das schafften bisher nur Lindsey Vonn (2010, 2012) und Mikaela Shiffrin (2019). Doch mit Lara Gut-Behrami und Alice Robinson sitzt ihr starke Konkurrenz im Nacken.