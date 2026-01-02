Nach Dschungelcamp-Shitstorm wegen Gil Ofarim: Jetzt äußert sich RTL

Fans sehen Grenzen überschritten - das ist die Stellungnahme des Senders.

Am 23. Jänner geht es wieder los - das beliebte Dschungelcamp, formal auch " Ich bin ein Star - Holt mich hier raus " genannt.

Dschungelcamp 2026 © RTL

Deutliche Kritik an Kandidat

Doch im Vorfeld der Reality-Sendung gehen die Wogen hoch. Der Grund ist die Teilnahme von Sänger Gil Ofarim . In Kommentaren auf Insta wird seine Teilnahme heftig kritisiert. Einige Fans wollen die neue Staffel gar nicht erst einschalten: „Ich schaue wirklich jedes Jahr das Dschungelcamp, aber zum ersten Mal überlege ich mir, ob ich es nicht anschauen soll.“ Ein weiterer User meint: "Mit Gil Ofarim habt ihr euch keinen Gefallen getan und werdet viele Zuschauer verlieren."

Das sagt RTL

Auf ein Kommentar meldet sich nun RTL direkt zurück. Ein User schreibt: „Auch Reality-TV muss ethische Grenzen haben. Gil ist meine Grenze!“ Und RTL meint darauf: "Gil Ofarim hat sich für seine falschen Anschuldigungen juristisch verantwortet. Sein Weg umfasst mehr als die damaligen Ereignisse. Wie er heute mit seiner Vergangenheit umgeht, sehen wir ab dem 23. Januar."

Prozess um Ofarim

Ofarim hat 2021 in einem viralen Video behauptet, dass er wegen seines David-Sterns antisemitisch in einem Hotel diskriminiert wurde. Nach Empörung und Solidarität entstanden nach und nach Zweifel an seiner Behauptung. Es kam 2023 zum Prozess und vor Gericht gestand der Sänger, dass sich der Vorfall anders als von ihm geschildert zugetragen habe. Er kam mit einer Zahlung wegen falscher Verdächtigung davon.