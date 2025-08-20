RTL-Hammer: Gil Ofarim vor Teilnahme am Dschungelcamp – Gage noch in Verhandlung

Der Musiker soll bereits in den finalen Verhandlungen für das Ekelcamp 2026 stecken. Er wäre auf jeden Fall ein Kandidat, der für Gesprächsstoff sorgt.

Der deutsche Musiker Gil Ofarim könnte Anfang kommenden Jahres ein spektakuläres Fernseh-Comeback feiern. Nach Informationen der Bild-Zeitung steht der 43-Jährige in fortgeschrittenen Gesprächen mit RTL für eine Teilnahme an der Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“

Verhandlungen laufen

Noch sind die Verträge laut Bericht nicht unterzeichnet, beide Seiten sollen jedoch großes Interesse haben. Offen ist demnach lediglich die Frage der Gage – für Ofarim ein zentrales Detail, nachdem seine Karriere in den vergangenen Jahren ins Stocken geraten ist.

Hintergrund: Prozess in Leipzig

Der Sänger war im Zusammenhang mit einem Vorfall in einem Leipziger Hotel im Jahr 2021 in die Schlagzeilen geraten. Ofarim hatte damals Antisemitismus-Vorwürfe erhoben, die sich später als unbegründet herausstellten. Im November 2023 wurde das Verfahren gegen ihn gegen Zahlung einer Geldauflage sowie Schmerzensgeld eingestellt. Seither tat er sich schwer, beruflich wieder Fuß zu fassen.





Letzte Chance auf die große Bühne?

Für RTL wäre eine Teilnahme des Musikers an der quotenstarken Reality-Show ein PR-Coup. Für Ofarim selbst könnte es die Gelegenheit sein, einem Millionenpublikum seine Sicht darzulegen – oder gar Reue zu zeigen. Sein bisheriger Versuch, mit einem Konzert in Bochum im Frühjahr 2025 an alte Erfolge anzuknüpfen, war nur mäßig erfolgreich.

Ob der Auftritt im australischen Dschungel den Neustart bringt, wird sich spätestens im Jänner 2026 zeigen.