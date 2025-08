Dschungel-Star Djamila Rowe (58): Dank Cathy Lugner jetzt auf OnlyFans

Der Gewinnerin des Dschungelcamps ist das Geld ausgegangen, daher zieht sie jetzt auf der Erotikplattform blank und hofft auf zahlende Kundschaft.

Reality-Star Djamila Rowe (58) zieht die Konsequenzen aus der Flaute ihrer TV-Karriere – und wagt einen neuen, radikalen Schritt: Die Ex-Dschungelkönigin startet auf der Erotikplattform OnlyFans. Der Grund ist so simpel wie bitter: Das Geld ist knapp.

„Nach dem Dschungelcamp 2023 lief alles super“, erzählt die Berlinerin gegenüber Bild. Damals war sie gefragt, viel unterwegs, bekam regelmäßig Jobs. Doch seit Anfang 2024 herrscht Funkstille. Keine Auftritte, keine Anfragen, kein Einkommen. „Ich falle durch alle Raster“, sagt Rowe. „Ich bin zu nett, ich mobbe nicht, ich sauf nicht, ich vögle nicht – damit hast du in der Branche heute keine Chance.“

30.01.2023, Australien, Brisbane: Visagistin Djamila Rowe sitzt mit ihrer Krone nach dem Sieg beim RTL-Dschungelcamp 2023 auf ihrem Thron. Die Visagistin und Reality-TV-Kandidatin Djamila Rowe hat das RTL-Dschungelcamp 2023 gewonnen. Foto: Stefan Thoyah/RTL/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über das Dschungelcamp 2023 und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ © Stefan Thoyah/RTL

Cathy Lugner hilft bei neuer Karriere

Die 100.000 Euro Siegprämie aus dem Dschungelcamp? Längst weg. „Nach Steuern blieb nicht viel“, erklärt sie. „Ich bin alleinerziehende Mutter und will nicht am Ende beim Amt landen.“ Stattdessen startet sie jetzt durch – mit OnlyFans. Unterstützung bekommt sie dabei von ihrer Freundin Cathy Lugner (35), ebenfalls Reality-erprobt.

Nacktheit? Für Rowe kein Problem. Schließlich war sie bei „Adam sucht Eva“ wochenlang nackt vor der Kamera. „Ich bin keine Porno-Darstellerin“, stellt sie aber klar. Was auf ihrem Kanal passiert, entscheidet sie selbst. „Ich produziere alles allein. Ob Füße, Po oder Brust – ich entscheide, was ich zeige. Mich fasst niemand an.“

Rowe: "Ich mache das für meine Tochter"

Eine klare Grenze zieht sie bei expliziten Inhalten: Männer-Videos sind tabu, höchstens mal etwas mit einer Frau. „Ich bin eine erwachsene Frau mit Verantwortung“, sagt sie. Ihre Tochter (15) ist eingeweiht. „Sie findet OnlyFans sei was für Alte – aber sie weiß, ich mach das für uns. Damit sie ihren Führerschein machen kann und wir den Kühlschrank voll haben.“

Zurück in einen regulären Job – etwa als Verkäuferin in der Mall of Berlin, wo sie vor dem Dschungelcamp gearbeitet hatte – kommt für Rowe nicht infrage. Der Schritt zu OnlyFans sei für sie ein ehrlicher Weg, selbstbestimmt Geld zu verdienen, ohne sich unterzuordnen.

Doch der Wechsel ins digitale Erotikgeschäft ist auch Folge eines tiefen Einschnitts: In einem emotionalen Moment am Spreeufer erlitt Djamila einen Zusammenbruch. „Mein Hund riss sich los, ich bin einfach umgefallen – später konnte ich mich an nichts erinnern.“ In der Klinik diagnostizierten die Ärzte eine stressbedingte Amnesie.

Seitdem hat sie ihre Prioritäten neu sortiert: „Gesundheit und meine Tochter stehen an erster Stelle.“ Auch wenn sie weiß, dass ihr Schritt Kritik auslösen wird. „Viele werden sagen: ‚Wie kann sie das als Mutter machen?‘ Aber ich sage: Weil ich Verantwortung übernehme. Ich bin dieselbe wie vorher – nur mutiger.“