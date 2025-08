Simone Lugner: Ihr Geheimplan für das RTL-Dschungelcamp!

Simone Lugner sorgt für Gesprächsstoff: Die Witwe von Richard Lugner kann sich ein Comeback im Reality-TV vorstellen – und liebäugelt dabei mit einem Auftritt im Dschungelcamp.

Wird die Baumeister-Witwe bald Würmer essen? Simone Lugner lässt mit Aussagen über eine mögliche Teilnahme am RTL-Dschungelcamp aufhorchen. Gegenüber der Bild zeigt sie sich offen für ein TV-Comeback: „Ich würde auf alle Fälle mal darüber nachdenken, wenn ich ein Angebot bekommen würde“, erklärt sie und schränkt ein: „Auch wenn es für mich eher Trash-TV ist: Es kommt immer darauf an, wie man sich in so einem Format präsentiert. Ich würde das gut meistern.“

Mit diesen Worten bringt sie sich ins Spiel für eines der umstrittensten, aber gleichzeitig erfolgreichsten Reality-Formate im deutschsprachigen Fernsehen. Ob tatsächlich ein Angebot folgt, bleibt offen – sie würde damit in die Fußstapfen von Mausi Lugner treten.





Neustart mit klaren Zielen

Abseits der Fernsehlandschaft plant Simone Lugner derzeit einen beruflichen Neustart – dieses Mal fernab des Showbusiness. Nach mehreren Stationen im Medienbereich sucht sie nun eine langfristige Perspektive, bei der sie selbst das Steuer in der Hand hält: „Am liebsten wäre ich, so wie Richard, Eigentümerin und selbstständig. Aber das ist natürlich extrem risikobehaftet und schwierig“, sagt sie. Eines sei ihr besonders wichtig: „Ich möchte in meinem zukünftigen Beruf keine Befehlsempfängerin sein, sondern mitentscheiden können und etwas aufbauen.“

Komplett unerfahren ist sie in Sachen Unternehmertum nicht. Schon vor ihrer Ehe mit dem Wiener Bauunternehmer war sie als stellvertretende Filialleiterin in einem großen Baumarkt tätig. Ein geplanter Einstieg in die Lugner City zerschlug sich jedoch kurz nach dem Tod ihres Mannes – sie wurde nur wenige Tage nach seinem Ableben gekündigt.

Ob der berufliche Neustart nun im Dschungel beginnt oder in einem ganz anderen Bereich, bleibt vorerst offen. Fest steht: Simone Lugner will wieder mitmischen – und zwar nicht nur als Nebendarstellerin.