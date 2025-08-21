Alles zu oe24VIP
Laura Maria
© Getty Images

Tröster

Nach Lombardi-Trennung: Laura wird jetzt von IHM getröstet

21.08.25, 11:12
Teilen

Nach der Trennung von Pietro Lombardi sucht Laura wieder nach Halt.

Die Trennung zwischen Laura Rypa und Pietro Lombardi ist noch sehr frisch. Das Paar, das zwei kleine Söhne gemeinsam hat, ist nicht mehr zusammen.

Langsame Rückkehr

Das ließ Laura ihre Fans vor wenigen Tagen wissen. Bei der Gelegenheit hat sie auch um Respekt gegenüber ihrer Privatsphäre. Ein weiteres Story-Posting veröffentlichte ein Statement von Laura in dem es darum ging, wie sie weitermachen werde. Auf Insta wolle sie langsam wieder mit dem Posten anfangen, das sei immerhin ihr Job.

Klärung

Privat muss die junge Frau sicher nun einiges klären. Mit ihrem Ex wird sie darüber sprechen, bei wem die gemeinsamen Kinder leben sollen, wie Besuch zu regeln ist. Auch gemeinsame Vermögenswerte sind ein Thema.

Kostet Kraft

All das kostet bestimmt viel Kraft. In dieser schweren Zeit hilft bestimmt die Liebe zu ihren Kindern und zu ihren Hunden. Vor wenigen Stunden postete sie ein Bild ihres Hundes, zum Geburtstag schreibt sie: "Happy Birthday my big boy."

Trost in schweren Zeiten

All jene, die auch Tiere im Leben haben wissen: Diese Kreaturen geben viel Kraft in schweren Zeiten, sind Tröster und heitern auf!

