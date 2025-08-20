Die Ex von Pietro Lombardi gewährt Einblick - so geht es ihr.

Die Trennung ist noch ganz frisch und wurde erst vor wenigen Tagen öffentlich.

Mehr zum Thema

Instagram-Posting

Mit einem schlichten Instagram-Posting gab Laura Rypa die Trennung von ihrem Verlobten, DSDS-Sieger Pietro Lombardi, bekannt. Das Paar hat zwei kleine gemeinsame Söhne. Laura bat ihre Community, die Privatsphäre ihrer Familie zu respektieren.

© Getty Images

Story

Auch schrieb sie, dass sie sich erstmal nicht weiter zur Trennung äußern werde. Doch das hat sich nun geändert. Ein weiteres schlichtes Story-Posting gibt Einblick in Lauras Leben. Sie bedankt sich darin für die Unterstützung und Begleitung ihrer Community.

© Instagram

Alles anders

Und sie stellt fest: "Auch wenn privat gerade einiges anders ist, weiß ich, dass der Alltag weitergeht. Ich habe Verantwortung für meine Kinder, meine Hunde und natürlich für meine Arbeit. Darum werde sie Schritt für Schritt wieder regelmäßig posten. Pietro ist derweil untergetaucht, soll sich in den vergangenen Tagen bei seine Eltern aufgehalten haben.