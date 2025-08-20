Nach Trennung: Hier steckt Pietro Lombardi

Pietro und seine Verlobte Laura Maria Rypa sind kein Paar mehr. Am Sonntag verkündete die Influencerin das Beziehungs-Aus. Danach verließ Pietro das gemeinsame Zuhause bei Köln.

DSDS-Sieger Pietro Lombardi (33) und seine Verlobte, Influencerin Laura Maria Rypa (29), sind kein Paar mehr. Nach sechs Trennungen, zwei gemeinsamen Kindern und einer Verlobung erklärte Laura am Sonntag plötzlich das Beziehungs-Aus. Zuvor soll es laut "Bild" häufig Streit gegeben haben, da sich Laura von Pietro mit Kindern, Haushalt und Hausbau allein gelassen fühlte. Direkt nach der Trennung verließ Pietro das gemeinsame Zuhause bei Köln, kam kurze Zeit später noch einmal zurück und packte einen Koffer. Seither soll laut der deutschen Zeitung Funkstille zwischen dem Ex-Paar herrschen. Laura weiß angeblich nicht, wo er sich befindet.

Wie "Bild" weiter berichtet, reiste Pietro zunächst nach Karlsruhe, seine Heimatstadt, wo er im Kreise von Familie und Freunden unterkam. Dort wurde er in einer Pizzeria gesehen. Besonders zu seinen Eltern Nicole und Giovanni hat der Sänger ein enges Verhältnis – ihre Tür ist auch in den heikelsten Situationen immer offen. Laura bleibt mit den gemeinsamen Kindern bei Köln wohnen.

Hier steckt Pietro Lombardi

Am späten Dienstag-Nachmittag holte ein Freund Pietros noch persönliche Sachen für ihn bei Laura ab. Der Sänger selbst erschien nicht noch einmal in Köln. Inzwischen soll er seinen Aufenthaltsort verlagert haben. Dienstagabend parkte das Auto des Künstlers vor dem Haus des Freundes, der für ihn erneut Kleidung bei Laura abholte. Lombardi scheint sich mittlerweile in Neuss bei Düsseldorf aufzuhalten.

Trotz privater Probleme bleibt er beruflich aktiv: Am Samstag steht ein Auftritt im NaturTheater Bad Elster, rund 180 Kilometer nördlich von Nürnberg, fest im Kalender.