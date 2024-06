Der Ehevertrag ist längst unterschrieben, nur beim neuen Job hakt es noch ein wenig

Heute vor einer Woche gaben sich Richard Lugner und seine Simone das Ja-Wort. Noch am Hochzeitstag offenbarte die neue Frau Lugner oe24, dass sie einen Ehevertrag unterschreiben musste. Über die Details darüber hüllt sie sich in Schweigen. „Ich bin gut versorgt“, grinst Simone. Beim Ehevertrag ging alles sehr schnell, nur der Dienstvertrag für ihren neuen Job in der Lugner City lässt auf sich warten. Seit Dienstag hätte sie diesen bereits haben sollen. Auf Nachfrage von oe24 erklärt sie: „Leider habe ich noch keinen Dienstvertrag gesehen. Richard hat mir gesagt, dass die dafür zuständige Dame noch mit den Kollektivlohnerhöhungen beschäftigt ist und keine Zeit für ihn hat.“

Simones alter Dienstvertrag bei einem Baumarkt läuft mit Ende Juli aus und ab August soll sie eine tragende Rolle in der Lugner City einnehmen. „Es sind noch knapp zwei Monate bis dahin, aber ich würde den Vertrag schon gerne vorher mal lesen“, scherzt Frau Lugner. Auch was ihr Gehalt angeht, dürfte es noch Gesprächsbedarf geben. „Das Gehalt wird sicher in Ordnung sein, aber was ich verdiene weiß ich auch noch nicht“, grinst Simone. Fest steht nur, dass sie Ehemann Richard in der Lugner City unterstützen soll und diese später vielleicht sogar einmal über nehmen könnte, was anderen eher weniger „schmeckt“.

Erste Woche als Ehefrau

Die erste Ehewoche war jedenfalls spannend und anstrengend für Simone. Gleich nach der Hochzeit ging es mit Mörtel nach Leipzig und Dresden. Bereits am Mittwoch stand Frau Lugner dann wieder im Baumarkt und arbeitete. Am Montag werden die neuen Lugners bei seiner Ex-Frau Christina auf deren Geburtstagsfeier (siehe rechts) vorstellig.

Eine kleine Auszeit gibt es für Richard und Simone erst im August. Dann geht es auf Hochzeitsreise nach Kreta, wo sie in einem Traum-Bungalow ihre Flitterwochen nachholen werden.