Shein rutscht vor geplantem Börsengang in Verlustzone

Schock für die China-Plattform, die weltweit Billigmode verkauft. Der Online-Modehändler Shein schreibt einen Quartalsverlust von 99 Mio. Dollar.

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Der Online-Modehändler Shein ist vor seinem geplanten Börsengang in Hongkong in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich stand für das erste Quartal dieses Jahres ein Verlust von 99 Mio. Dollar (87 Mio. Euro) in der Bilanz, wie aus dem am Sonntag veröffentlichten Börsenprospekt des Konzerns hervorging. Im Vorjahreszeitraum hatte Shein noch einen Gewinn von 395 Mio. Dollar erzielt.

Paket-Zoll in den USA "Mega-Problem"

Den Hauptgrund sieht das Unternehmen darin, dass die USA seit Mai 2025 die Zollausnahmen für importierte Pakete mit einem Wert von unter 800 Dollar gestrichen haben. Das sei ein "Mega-Problem" für Shein, so ein Wirtschaftsprofi. Der Wegfall dieser sogenannten "De-minimis"-Regel, von der Billig-Versandhändler wie Shein besonders profitierten, habe auch den Absatz in den USA belastet. Der Konzernumsatz legte im ersten Quartal um magere 1,1 Prozent auf 9,05 Mrd. Dollar zu.

(FILES) An internet user checks the Asian e-commerce giant Shein website page on a laptop in Paris on November 5, 2025. Two and a half years after it was introduced, Parliament definitively passed a bill on Monday aimed at curbing the rise of fast fashion, epitomized by the Asian giant Shein. However, the legislation focuses specifically on “ultra-fast fashion” in order to protect “French jobs.” (Photo by Julie SEBADELHA / AFP) © APA/AFP/JULIE SEBADELHA

Die erstmals veröffentlichten Finanzdaten vermitteln Anlegern einen genaueren Einblick in den Druck, unter dem Shein bei der Suche nach neuen Finanzmitteln steht - vor dem Hintergrund steigender Kosten, eines verlangsamten Wachstums und zunehmender behördlicher Kontrollen in wichtigen Märkten. Das in China gegründete Unternehmen mit Sitz in Singapur hatte Anfang Juli die Genehmigung der chinesischen Börsenaufsicht für die Notierung in Hongkong erhalten. Frühere Versuche für einen Börsengang in New York und London waren gescheitert. Angaben zur Größe des Börsengangs, zur Preisspanne oder zum Zeitplan machte das Unternehmen in dem Prospekt nicht. Begleitet wird das Debüt von den Banken Goldman Sachs, Morgan Stanley und JPMorgan.