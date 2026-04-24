Erste Rauschenberg-Retrospektive in Österreich

In der Kunsthalle Krems endet ein internationaler Ausstellungsreigen anlässlich des 100. Geburtstags von Robert Rauschenberg (1925-2008).

Die Schau "Image and Gesture" mit 50 Werken ist die erste museale Rauschenberg-Retrospektive in Österreich und wird am Samstag im Beisein von Christopher Rauschenberg, dem Sohn des Künstlers, eröffnet.

© Kunsthalle Krems

Radikale Öffnung der Kunstmethoden

© Kunsthalle Krems

Florian Steininger, künstlerischer Direktor der Kunsthalle und Kurator der Schau: "Robert Rauschenberg hat die Kunst radikal geöffnet. Er hat das Leben in das abstrakte Bild einströmen lassen. Sein Werk ist ein schillerndes Kaleidoskop." Davon kann man sich nun bis 1. November in Krems überzeugen. Die Ausstellung wird von der Robert Rauschenberg Foundation (New York) und der Galerie Thaddaeus Ropac (London-Paris-Salzburg-Milano-Seoul) unterstützt.