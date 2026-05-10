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Barbershop
© Flucht der Angreifer von Überwachungskamera erfasst (LPD Wien)

Polizeifahndung

Brutalo-Attacke vor Barbershop mit Messer und Holzlatten

10.05.26, 12:40
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Angeblich wie aus dem Nichts überfallen wurden fünf junge Männer, die vor einem Barber-Shop in Wien standen und plauderten. Drei von ihnen wurden bei der Brutalo-Attacke mit einem Messer und zwei Holzlatten verletzt.

Wien. Die Polizei sucht bereits seit Frühjahr nach drei unbekannten Angreifern, die am 24.März um 17 Uhr mit primitiven, aber effektiven Waffen auf eine Gruppe wohl Gleichaltriger (16 bis 18) losgegangen waren und auf zwei von ihnen - einen Iraker und einen Rumänen - losprügelten und einem in den Hinterkopf stachen.

Brutalo-Attacke vor Barbershop mit Messer und Holzlatten
© LPD Wien

Brutalo-Attacke vor Barbershop mit Messer und Holzlatten
© LPD Wien

Weil alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nichts gefruchtet haben, ersucht die Landespolizeidirektion Wien über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien, um Veröffentlichung der Fotos aus mehreren Überwachungskameras im Bereich des Tatortes in der Märzstraße im 15. Bezirk. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus unter der Telefonnummer 01-31310-47810 erbeten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Attacke dürfte laut nach derzeitigem Erkenntnisstand ohne jeden ersichtlichen Grund vonstattengegangen sein. Drei der fünf auserkorenen Opfer konnten von der Örtlichkeit flüchten. Zwei von ihnen, ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger wurden durch einen Stich und die Schlägen durch die Holzlatten verletzt, sie lehnten aber beide ärztliche Versorgung durch die Rettung ab.

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