Duo attackierte zwei Wiener mit Holzlatte: schwer verletzt

Die beiden Iraker konnten im Zuge einer Alarmfahndung von der Polizei gefasst werden.

Wien. Die wilden Szenen spielten sich am Montag gegen 21.30 Uhr im 15. Wiener Gemeindebezirk ab: Zwei Wiener (38, 43) wurden an der Kreuzung Gumpendorfer Straße mit dem Sechshauser Gürtel von zwei vorerst unbekannten Männern brutal angegriffen.

Blutende Kopfwunde

Der 38-Jährige und sein Freund wurden völlig grundlos von dem Duo mit einer Holzlatte attackiert. Anschließend flüchteten die Angreifer in Richtung Margaretengürtel. Die Verletzten alarmierten daraufhin die Polizei. Als die Beamten eintrafen, konnten sie den 43-jährigen Mann mit einer blutenden Kopfwunde antreffen. Das andere Opfer hatte leichte Verletzungen erlitten.

Die Uniformierten leiteten sofort eine Alarmfahndung ein. Wenig später konnten die Beamten die beiden gesuchten Männer (22, 23), beides irakische Staatsangehörige, anhalten und vorläufig festnehmen. Im Zuge einer Personsdurchsuchung konnten bei den Irakern eine geringe Menge Suchmittel vorgefunden und sichergestellt werden.

Opfer im Spital

Der 43-Jährige wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige musste nicht medizinisch versorgt werden und wurde zur Einvernahme in eine Polizeiinspektion gebracht. Die Verdächtigen befinden sich in polizeilicher Anhaltung.