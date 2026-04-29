Wings for Life Run: Mittendrin statt nur dabei

Am 10. Mai fällt weltweit gleichzeitig der Startschuss: Hunderttausende Menschen gehen, laufen oder rollen beim Wings for Life World Run los – ob bei großen Flagship Runs, App-Events oder individuell.

Ab 12:00 Uhr sind Zuschauer live dabei. ServusTV und ServusTV On übertragen das Event, bei dem Teilnehmer rund um den Globus für den guten Zweck und den Gesamtsieg laufen.

ServusTV ist live dabei

ServusTV zeigt den Run live und exklusiv, im Stream sogar durchgehend. Im TV läuft die Übertragung parallel zur MotoGP – der Start ist aber fix live zu sehen. Immer wieder wird zu internationalen Flagship Runs geschaltet. So bleibt das globale Rennen ständig im Blick.

Durch die Sendung führt Christian Baier, unterstützt von Marcel Diechtler. Kommentiert wird von Andreas Gröbl und Gernot Klement mit Karin Haussecker. Vor Ort berichten Alina Marzi und Joschi Peharz. In Vienna gibt es 2026 eine neue Kulisse: Start und Event-Village liegen erstmals vor dem Schloss Schönbrunn.

Prominenz so weit das Auge reicht

Die Strecke führt durch die Innenstadt – entlang des Donauufers, über die Donauinsel bis in den Prater. Mit dabei sind auch prominente Sportler: etwa Anna Gasser und Clemens Millauer im Catcher Car sowie u. a. Andreas Goldberger, Dominic Thiem und Thomas Morgenstern.

Das Konzept bleibt einzigartig: Keine Ziellinie. Stattdessen verfolgt ein Catcher Car die Teilnehmer. Wer eingeholt wird, ist raus – und gleichzeitig Finisher. Wer am längsten durchhält, gewinnt weltweit. Alle Einnahmen gehen an die Wings for Life Stiftung. Ziel: Querschnittslähmung heilbar machen.