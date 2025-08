Sex-Orgie mit 9 Frauen: Das Skandal-Leben des Prinz Andrew

Die Queen (†96) hatte ihn stets verteidigt – doch was jetzt über Prinz Andrew ans Licht kommt, schockiert. Ein neues Enthüllungsbuch beschreibt ein verstörendes Doppelleben voller Sex, Machtgier und Epstein-Verbindungen.

Am 14. August erscheint das Enthüllungsbuch „Entitled – The Rise and Fall of the House of York“. Autor und Investigativjournalist Andrew Lownie hat dafür vier Jahre lang recherchiert, über 100 Interviews geführt – und ein Bild von Prinz Andrew (64) gezeichnet, das selbst hartgesottene Royal-Fans schockieren dürfte.

Royale Pflichten und schmutzige Vorlieben

Andrew soll eng mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) und dessen Komplizin Ghislaine Maxwell verbandelt gewesen sein. Doch Lownies Recherchen gehen weit darüber hinaus. Er beschreibt einen Mann, der sich seit Jahrzehnten in Macht, Sex und Geld verliert.

Ein Zitat eines langjährigen Palast-Insiders bringt es auf den Punkt: Andrew sei "nicht der Intelligenteste." Aber vor allem: Er sei leicht zu manipulieren – besonders, wenn es um schöne Frauen ging.

Drogen, Mädchen, Sexspiele

Zu den schockierendsten Aussagen im Buch gehört der Bericht von Epsteins Chauffeur Ivan Novikov. Er sagt: „Immer, wenn Andrew da war, holte ich junge Mädchen ab, die im Grunde Prostituierte waren. Einmal fuhr ich zwei junge Mädchen im Alter von etwa 18 Jahren zu einem Hotel. Beide schnupften Kokain. Prinz Andrew knutschte dann mit ihnen.“

"Epstein und Andrew lachten"

Weitere Aussagen stammen von Virginia Giuffre, die bereits in einem Zivilprozess ausgesagt hatte. Laut Buch beschreibt sie eine Szene auf Epsteins Insel Little Saint James, bei der es zu Gruppensex mit offenbar acht jungen Mädchen gekommen sein soll: „Epstein, Andy, acht andere junge Mädchen und ich hatten Sex miteinander. Sie schienen alle unter 18 zu sein und sprachen nicht wirklich Englisch. Während wir uns küssen und berühren sollten, lachten Jeffrey und der Prinz. Dann zogen sie sich aus.

Fetisch-Zimmer & Umschläge mit Bargeld

Epsteins ehemalige Haushälterin Debra Gale bestätigt im Buch, dass Andrew auf der Insel ein eigenes Zimmer hatte, in dem sich eine Sammlung von Dessous, Damenstrumpfhosen und Sandalen in verschiedenen Größen befand. Gale berichtet , dass den Mädchen nach den Treffen Umschläge mit Bargeld ausgehändigt wurden – mit Summen zwischen 1000 und 25.000 US-Dollar.

Die Queen zog noch die Reißleine

Schon 2021 entzog die damalige Queen Elisabeth II. ihrem Sohn alle militärischen Dienstgrade und royalen Schirmherrschaften. Doch wie sich jetzt zeigt, könnte das nur ein Bruchteil des Skandals gewesen sein, den der Palast seit Jahren zu verdecken versuchte.