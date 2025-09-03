Die Sussexes lassen ihren Sohn nicht irgendwo trainieren.

Ferienzeit bedeutet für Eltern meist, sich einen gut durchdachten Plan zu überlegen, wo die Kinder untergebracht werden.

In Camps ist für Spiel, Sport und Spaß gesorgt, darum sind sie oft eine gute Idee. Doch schon für "Normalos" sind die Preise mitunter recht happig. Ab 300 Euro geht es meist los.

Ferienspaß

Doch Harry und Meghan lassen sich den Ferienspaß für Sohn Archie (6) noch mehr kosten. Wie die "Daily Mail" nun berichtet, soll Archie ein Camp der "GB Soccer School" besuchen. Bei einem Insta-Posting war er von hinten mit einem Shirt der Schule zu sehen. Sein Training schlägt mit rund 300 Euro zu Buche - für eine Stunde Einzeltraining! Da sind die Camps mit knapp 500 Euro ein echtes Schnäppchen. Ein spannendes Detail: Die Eltern müssen die gesamte Zeit anwesend sein, wenn die Kinder trainieren.

Das Training wird in Studio City abgehalten, rund 110 Kilometer vom Anwesen der Sussexes entfernt. Das bedeutet auch, dass Archie jeden Tag eine beträchtliche Zeit im Auto verbringt um von A nach B zu kommen.