So lange konnte Tobias Moretti seinen Kindern seinen Ruhm verheimlichen

Wochenlang unterwegs, auf Plakaten präsent und im TV zu sehen – eigentlich hätte es seinen Kindern auffallen können. Doch Tobias Moretti gelang es über Jahre, seine drei Kinder im Unklaren über seinen Beruf zu lassen.

Im Interview mit dem deutschen "Stern" verriet der 66-Jährige Publikumsliebling Tobias Moretti nun, wie lange er seine Prominenz geheim halten konnte. „Noch in der Volksschule haben meine Kinder nicht gewusst, welchen Beruf ich habe“, so Moretti. Sohn Lenz sei überzeugt gewesen, sein Vater arbeite als Förster. Als Moretti 2005 den Gertrud-Eysoldt-Ring erhielt, habe Lenz stolz erklärt: „Mein Papa hat das Theaterrennen gewonnen.“

© APA/Barbara Gindl

Antonia und Lenz treten in seine Fußstapfen

Heute wissen Antonia (27), Lenz (25) und Rosa (14) längst um die Karriere ihres Vaters. Mehr noch: Die beiden ältesten Kinder haben selbst den Weg in die Schauspielerei gefunden – ganz ohne Druck, wie Moretti betonte. „Wir haben nichts dafür getan, eher im Gegenteil, und dann ist es doch so gekommen.“

© Good friends Filmproduktions GmbH / Martin Rattini

Der Schauspieler und seine Frau Julia, 54, hätten stets versucht, ihre Kinder mit Mut, Empathie und Liebe auszustatten. „Es war und ist ein großes Glück, sie gesund aufwachsen zu sehen“, erklärte er bereits 2023 gegenüber der Bild. Ganz ohne Wehmut gehe der Prozess jedoch nicht. Auch wenn die schulischen und pubertären „Alltagskatastrophen“ längst vorbei seien, herrsche im Hause Moretti weiterhin lebhaftes Treiben.