Neues Banksy-Werk am Londoner High Court-Gebäude aufgetaucht

Mögliche Reaktion des Künstlers auf die Verhaftung von pro-palästinensischen Demonstranten

Der britische Street-Art-Künstler Banksy hat an der Fassade des Londoner High Court ein Wandbild geschaffen, das einen Richter zeigt, der einen Demonstranten schlägt. Das Bild wird als mögliche Reaktion auf die Verhaftung von Hunderten Demonstranten interpretiert, die am vergangenen Wochenende gegen das Verbot der als terroristisch eingestuften Gruppe "Palestine Action" demonstriert hatten.

Der Künstler postete am Montag Bilder des Werks auf seiner Instagram-Seite. Zu sehen ist ein Richter mit Perücke, der mit einem Hammer auf einen auf dem Boden liegenden Demonstranten einschlägt, der ein blutbespritztes Plakat hochhält. Großbritannien hatte "Palestine Action" im Juli als terroristische Organisation verboten und damit die Mitgliedschaft in der Gruppe oder deren Unterstützung unter Strafe gestellt, nachdem einige ihrer Mitglieder in eine Basis der Royal Air Force eingebrochen waren und Militärflugzeuge beschädigt hatten.

Das "Love is in the Bin" des britischen Künstlers Banksy während einer Pressevorschau im Auktionshaus Sotheby's am 12. Oktober 2018 in London, Vereinigtes Königreich. © getty

Obwohl Banksy sich nie zu seinen Kunstwerken äußert, hat er bereits früher Werke zur Unterstützung palästinensischer Anliegen geschaffen. Fotos vom Montag zeigten, dass in London bereits Absperrungen um das Kunstwerk herum aufgestellt worden waren.